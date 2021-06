Málaga mantiene la idea de construir un nuevo Astoria y hacer visibles los restos arqueológicos

La decisión de la Delegación de Cultura de mantener in situ los restos arqueológicos encontrados en el solar del Astoria no parece alterar los últimos planes manejados por el Ayuntamiento de Málaga, en su apuesta decidida por levantar un edificio en la parcela. Así lo ha expresado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que ha precisado que la resolución del departamento autonómico no impide la ejecución de dicha construcción.

Sobre ello, el edil ha apuntado, tras una lectura inicial del escrito de Cultura, la posibilidad de intervenir sobre la parte central de la parcela, con una huella de unos 900 metros cuadrados. En esta sección, en la que la excavación alcanzó casi los seis metros de profundidad, no parece que se hayan encontrado restos de valor, ni que bajo ese nivel haya nuevas secuencias de relevancia.

Es por ello que cierra la puerta a continuar la investigación arqueológica en esta sección. Tampoco parece posible en los extremos, donde se sitúan los hallazgos de etapa romana, los más valiosos desde el punto de vista histórico. De hecho, la resolución de Cultura es taxativa en este sentido, al advertir de que cualquier actuación que implique nuevos sondeos deberán garantizar en todo momento la conservación de lo ya encontrado. Para el responsable municipal, es razonable pensar que el futuro proyecto incluya la visualización de estas estructuras.

"Me queda una parte central donde podré usar el espacio excavado; lo que haya en ese espacio lo puedo mantener, e incluso integrar en los niveles inferiores", viene a señalar, pudiendo, por tanto, levantar sobre rasante un edificio de nueva planta que respete el actual planeamiento urbanístico. Hay que recordar que la Gerencia de Urbanismo ha vuelto a reclamar a Cultura mayor flexibilidad para hacer posible un inmueble de menos impacto, de manera que permita la permeabilidad visual hacia la zona de la Alcazaba.