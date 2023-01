Málaga estrena rebajas del IVA en alimentos tras la adaptación en supermercados

El primer lunes del mes, con las nóminas recién cobradas, suele ser un día de mucho bullicio en supermercados, más aún si, como este lunes 2 de enero, entra en vigor una reducción de impuestos por parte del Gobierno central que trata de aliviar el precio de la cesta de la compra, al menos en los productos básicos. Sin embargo, este atípico festivo desplazado al ser el primero de año domingo, ha hecho que los distribuidores de alimentación estén a medio gas, con muchos establecimientos cerrados. Tampoco parece que la bajada de precios se haya notado en la factura final de quiénes sí se han atrevido a llenar este lunes la cesta de la compra, como ha podido constatar Málaga Hoy.

A la salida de un hipermercado, Teresa lleva una bolsa con "algunos imprescindibles que me hacían falta, esta semana volveré para hacer una compra grande". Un par de barras de pan, algunas salsas, dos bricks de leche, un par de bandejas con distintos tipos de carne y una con pescado; entre otros productos; en la otra mano, lleva un paquete de seis botellas de agua. "No he notado la bajada del precio, la verdad", reconoce a las preguntas de este medio. De los productos antes mencionados, sólo el pan y la leche han visto su IVA reducido. El total de lo que ha podido ahorrar Teresa en esta pequeña compra se cuenta por céntimos.

Cerca, en una frutería de barrio, aún están cambiando los precios. José, el encargado al frente del establecimiento, cuenta que las grandes superficies tienen más personal para tenerlo todo listo, pero ellos, una pequeña tiendecita con un empleado, tienen que hacerlo sobre la marcha, después de haber estado cerrados desde el viernes para poder descansar y estar con sus familias. Las frutas y verduras si han visto reducidas el importe del 4% a quedar exentas del pago del IVA, pese a ello, José, asegura que no cambian muchos los precios. "Por ejemplo, la patata está, más o menos a un euro el kilo, son veinte céntimos lo que baja el precio por cinco kilos".

Donde más se puede notar esta bajada, quizá, sea en el aceite de oliva, que debido a la subida de carburantes, fertilizantes y las bajas lluvias que han hecho que las temporadas no sean tan productivas como otros años han situado el precio del aceite de oliva virgen extra por encima de los cinco euros el litro. Este producto, al igual que las pastas, ha visto cómo su IVA se reduce en cinco puntos, de un 10% a un 5%. Esto supone un ahorro de 25 céntimos por cada botella de un litro.

Noelia, que lleva una botella a la salida de otro supermercado, se queja, "en España es casi un producto de primera necesidad, un básico de la dieta mediterránea, ha subido mucho en un año, el Gobierno debería hacer algo para bajar el precio". Para ella, la reducción temporal del 5% del impuesto no es suficiente, "a mí no me ha parecido que esté más barato, deberían poner ayudas a los productores y limitar los precios", afirma.

Al igual que Noelia se queja de los precios del aceite, Ignacio, a la salida de un gran distribuidor, no piensa que la reducción vaya a ser positiva a la larga, tiene la teoría de que los supermercados acabarán subiendo los precios para compensar la bajada. "Ya verás que en un par de semanas vuelve a estar todo al mismo precio, esto es siempre para el bolsillo de los mismos", dice antes de dirigirse con un carrito cargado hacia su coche. En total, "no creo que haya ahorrado más de dos euros, no ha sido mucho menos que otras compras que hice en diciembre", asegura.

"No se ahorra más de un euro"

Al frente de un ultramarinos de barrio a pocas calles de la estación de tren María Zambrano, Pepe está haciendo cuentas. Gran parte de lo que venden en su negocio forma parte de los productos que el Gobierno ha rebajado. Según él, "haciendo cuentas en una compra de 25 euros, no se ahorra más de un euro". Ellos abren hasta mediodía, la frutería que linda con su negocio, está cerrada al ser festivo.

A menos de cinco minutos andando se pueden encontrar hasta tres supermercados distintos abiertos. En uno de ellos, una dependienta que prefiere no dar su nombre afirma que alguno de los clientes con los que ya tiene cierta confianza "esperaba que bajasen más los precios, algunos incluso pensaban que aún no los habíamos actualizado".

El primer lunes de enero, de esta manera, no parece que hacer la compra sea mucho más barato que un día cualquiera de diciembre. La cuesta de enero no ha bajado demasiado, a pesar de los intentos del Gobierno, al menos de momento.