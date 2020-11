Málaga tiene casi un centenar de hospitalizados con coronavirus más que hace dos semanas

Lenta y sostenidamente, la presión asistencial por la pandemia sigue aumentando en Málaga. Este martes hay en los hospitales de la provincia casi un centenar de pacientes más con Covid 19 que hace dos semanas. Además, sigue incrementándose el número de fallecidos, con una nueva víctima mortal, y el de contagiados, con otros 283.

Los partes de la Consejería de Salud y Familias permiten comprobar que los ingresos van subiendo de manera constante. El martes de la semana pasada eran 232 los hospitalizados. Pasaron a 237 el miércoles, 238 el jueves, 239 el viernes, 240 el sábado, 248 el domingo, 259 el lunes y 261 este martes. Si este último dato se compara con el del 20 de octubre -hace 14 días- se constata que ahora hay casi un centenar más; exactamente 89 enfermos más, ya que entonces había 172.

De esos 172 pacientes ingresados hace dos semanas, 29 estaban en Cuidados Intensivos. Ahora, de los 261 hospitalizados, 40 precisan UCI; once más que entonces. Más que los nuevos contagios en sí mismos, estos son los datos más preocupantes: que la presión sobre los hospitales y las UCI de los enfermos con coronavirus va progresivamente aumentando. Y aún no ha apretado el frío. De modo que todavía no se está produciendo el solapamiento entre el Covid y los procesos catarrales y gripales que todos los inviernos, por sí mismos, suelen colapsar los hospitales.

En cuanto a los nuevos infectados, el parte de la Junta señala que son 283 más del lunes al martes, lo que supone que el total desde que comenzó la crisis sanitaria es de 24.282. Con otra persona más que ha perdido la vida con Covid 19, los decesos registrados en la provincia se acercan ya al medio millar. Hay 494.

En cuanto a los curados, hay 208 en las últimas horas. Menos que nuevos contagiados -los citados 283-. Las personas que han superado la enfermedad en Málaga superan ya las 15.000. Suman 15.192, la cifra más alta de Andalucía.