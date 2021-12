Málaga impulsa las grandes urbanizaciones residenciales con 11 proyectos

El balance que deja este año la Gerencia Municipal de Urbanismo deja un hecho en claro sobre la mesa: la apuesta por los grandes proyectos residenciales en Málaga es uno de los hitos de este año en Urbanismo. De esta manera han aprobado 11 grandes proyectos residenciales, por un valor total de 140 millones de euros. De estas iniciativas, seis de ellas están aprobadas definitivamente, por un valor de millones de euros, y se les ha dado luz verde inicialmente a otras cinco, que están tasadas en 77 millones.

Estos planes residenciales antes de materializarse en edificios y viviendas que puedan seguir ocupando los habitantes de la capital de la Costa del Sol requieren de la urbanización de los terrenos sobre los que se plantean.

De los once proyectos tramitados durante los doce meses de este año, según los datos aportados este lunes por el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López, cinco de ellos tienen prevista su ratificación durante el 2022, por lo que no aún no se puede intervenir en estos suelos.

Entre las propuestas a destacar de las que ya ostentan todas las ratificaciones municipales destaca el bautizado como “distrito Zeta”, el proyecto de Sánchez Blanca donde a empresa Urbania junto a otras promotoras pretenden levantar más de 3.400 viviendas. Esta urbanización, que cuenta con más de 760.000 metros cuadrados, tiene un presupuesto de 53,3 millones de euros.

Todavía no está en esta lista el proyecto sobre los antiguos suelos de Repsol, donde se han proyectado cuatro torres de hasta 34 plantas de altura. Están previstas para un uso residencial, de oficinas y comercial. También se contempla un parque de 65.000 metros cuadrados. El presupuesto que se contempla es de 23,7 millones de euros.

Mayor aún es la cuantía económica prevista para la urbanización en Rojas-Santa Tecla, donde se ha planeado un campo de golf de 18 hoyos y cerca de 3.000 viviendas. El montante para este proyecto asciende por encima de los 37 millones de euros.

Cerca de los 11 millones, y también en aprobación inicial están los terrenos de Cortijo Merino. La reurbanización de este terreno, que antaño ocupase una fábrica de amoniaco, plantea la construcción de 1.250 viviendas.

Ya han comenzado los trabajos en Los Guindos, en a avenida Velázquez, con una inversión de más de un millón de euros o los del Bulevar Louis Pasteur, en la zona de la Universidad con un coste de seis millones de euros.

Estos planes de urbanización son programas básicos para impulsar el desarrollo de diversas parcelas. Adecentar el terreno mediante viales, construcción de carreteras y aceras, dotación de abastecimiento y saneamiento o infraestructura para la luz, el gas o las telecomunicaciones. En definitiva, preparar los terrenos para que se pueda desarrollar posteriormente las edificaciones.