Málaga alcanza su pico de consumo eléctrico por la ola de calor

La ola de calor que azota a Málaga comienza a notarse más allá de las temperaturas superiores a 40 grados que vienen marcando los termómetros en la provincia. Los malagueños llevan semanas saliendo en tropel en busca de aires acondicionados, ventiladores y cualquier otro aparato que sirva para mitigar el calor, hasta el punto de que muchas tiendas están registrando sus mayores ventas hasta ahora. Y, precisamente, derivado de este calor y de las formas de paliarlo surgen los récords de consumo eléctrico que se están registrando estos días, con el pasado miércoles a la cabeza con un pico de 1.289,86 megavatios a las 19:00.

De esta manera, los dispositivos de climatización se han convertido en los mejores aliados contra las condiciones extremas. Y muchos de los que no tenían ninguno en casa han corrido hacia los comercios para hacerse con uno. Las tiendas de electrodomésticos han notado el repunte y detallan que los artefactos más vendidos son los ventiladores; especialmente los más balanceados energética y económicamente, ya sean de pie o de techo. Tras ellos, en volumen de ventas se encuentran los aires acondicionados portátiles, que ahorran hacer una instalación mayor.

Eso ha tenido una repercusión directa en el consumo de luz hasta tal nivel que la provincia lleva tres días consecutivos batiendo el pico máximo de lo que llevamos de verano, según detalla Endesa a este periódico. El lunes la punta fue de 1.217,65 megavatios a las 21:50, el martes ascendió y se situó en 1.271 a las 15:00 y el miércoles siguió subiendo hasta alcanzar los 1.289,86 a las 19:00. El mismo día el año pasado se registraron 1.230. Es decir: 59,86 megavatios menos. No obstante, Málaga aún está lejos de llegar a su pico absoluto de consumo de electricidad, que se produjo el 8 de enero de 2009 con 1.471,3.

A lo largo del año hay dos estaciones concretas en las que se suelen producir los picos de consumo: en verano y invierno. En el primer caso, lo más normal es que se produzcan entre las 14:00 y las 17:00 de la tarde; mientras que el segundo, lo más lógico es que sea entre las 19:00 y las 21:00.

Este verano, consciente de lo perjudicial que puede ser resistir el calor para aquellos que no tienen climatización, especialmente en el caso de sectores vulnerables como los mayores, el Ayuntamiento de Pizarra, ante las altísimas temperaturas registradas en el Valle del Guadalhorce, prevé habilitar el próximo lunes, si las condiciones continúan siendo extremas, la Casa de la Cultura, que sí cuenta con aire acondicionado, de forma que aquellos mayores que lo deseen puedan acudir y permanecer resguardados las horas más calurosas de la jornada.

Asimismo, pondrán a disposición de los que se acerquen una serie de actividades, como juegos de cartas y televisión, para que puedan pasar la tarde lo mejor posible. El Consistorio viene recomendando a este sector de la población que trate de resguardarse del sol todo lo posible, sobre todo entre las 15:00 y las 21:00. A la iniciativa es necesario sumar la ampliación del horario de baño en la piscina municipal, que se prolongará durante unas horas más por la noche.

Sin embargo, el escenario no mejora especialmente cuando se pone el sol. En parte de la provincia vienen sucediendo lo que se conoce como noches tropicales. Este fenómeno se produce cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados durante este momento del día. Aunque también hay que tener en cuenta que esos mismos grados no significan lo mismo en toda la geografía española.

Por ejemplo, en el litoral la incidencia del mar Mediterráneo hace que el mercurio no baje tanto. Una particularidad que, según los expertos, hace especialmente complejo conciliar el sueño, puesto que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 18 los 21 grados, haciéndose especialmente difícil a partir de los 25. En las noches tropicales la temperatura más baja no se produce normalmente hasta poco después del amanecer, siendo muy frecuente que la temperatura no baje de 25 hasta bien entrada la madrugada.