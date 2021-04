Málaga valida las ayudas a 847 a bares y pequeños comercios afectados por la crisis del Covid

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en el proceso de resolución de las ayudas a pequeños comercios y negocios de hostelería, principalmente, afectados por la crisis económica derivada del Covid. Y en este sentido, acaba de abrir el plazo de una semana para que los responsables de las 2.283 solicitudes que han sido excluidas de manera provisional por no cumplir todos los requisitos exigidos, puedan subsanar las taras encontradas. El plazo quedará concluido a última hora del lunes de la semana que viene.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, quien ha desvelado que el 40% de los peticionarios excluidos de manera provisional lo han sido por incumplir el requisito de haber experimentado una caída en la facturación de al menos el 30% en el último año.

A este primer elemento hay que sumar la existencia de decenas de casos anulados porque no aportan la declaración jurada de no encontrarse obligados a presentar declaración anual de IVA, y otros muchos que no están al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tribuaria o con Gestrisam. Otros motivos de incumplimiento son tener el domicilio fiscal fuera de Málaga, tratarse de locales d otros sectores o tener una superficie superior a los 300 metros cuadrados. De ello se da cuenta en el listado ya publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Esta documentación recoge igualmente las 847 pymes y autónomos que sí cumplen con las bases de esta convocatoria y que van a recibir en los próximos días entre 2.000 y 3.000 euros cada uno. Esto hace un total de 2.089.000 euros. La suma global estima en un inicio por el Consistorio era de 5 millones. Con estos datos es previsible que no haya solicitudes suficientes para gastar todo este montante.

Pérez de Siles ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno "de abonar esta ayuda municipal a todos los comerciantes y hosteleros que hayan concurrido y cumplan los requisitos, de modo que si no fuera suficiente con este primer plan dotado de 5 millones, se tramitará la oportuna modificación presupuestaria para ampliar esa partida y abonar estas subvenciones".

La presentación de alegaciones y/o documentación para subsanar la solicitudes iniciales deberá formalizarse a través de la sede electrónica municipal. El modelo de presentación de alegaciones se encuentra disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el siguiente enlace: https://sede.malaga.eu/es/ tramitacion/detalle-del- tramite/index.html?id=4805& tipoVO=5#!tab2