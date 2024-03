Marcos Castilla, el talentoso pianista malagueño de 17 años, busca cómo seguir su formación en el extranjero

Con tan solo 17 años el malagueño Marcos Castilla tiene claro su futuro: la música. Sus dedos vuelan sobre las teclas del piano elevándolo al máximo grado de felicidad, sin que él mismo se dé cuenta, cada vez que se sienta frente a este instrumento. Años de sacrificio y esfuerzo para labrar un futuro que más que esperanzador. Tanto que estas últimas semanas sido admitido en algunos de los mejores conservatorios de Música del mundo, pero se ha encontrado con un obstáculo en su camino. El coste de las matrículas de estas instituciones es elevado y el residir en otro país también, por ello está buscando financiación para poder seguir cumpliendo sus sueños.

Entre sus logros está el haber ganado la sexta edición del concurso Tierra de Talentos de Canal Sur en 2022 y y de haber actuado en dos ocasiones en este 2023 en el Teatro del Soho Caixabank bajo la dirección del maestro Arturo Díez Boscovich y al amparo del mismísimo Antonio Banderas. Además, Málaga Hoy le entregó el premio Malagueño de Hoy en su última edición.

Cursa sexto de piano en el Conservatorio Profesional Gonzalo Martín Tenllado y Bachillerato de artes en el colegio El Romeral. En este centro imparten las materias comunes y las específicas las estudia en el conservatorio. También se está formando en la Academia Internacional Galamian, un centro puesto en marcha por los músicos Jesús Reina y Anna Nilsen en la Sala de Conciertos María Cristina.

Su andadura en la música comenzó con 3 años cuando los Reyes Magos le regalaron un xilófono de juguete. Del é pasó a un teclado, luego a otro más grande y a otro más más aún. El siguiente paso ya tuvo que ser el piano. Era tan pequeño que no sabe si fue iniciativa suya o de sus padres, pero desde que entró en el Grado Elemental en el Conservatorio ha trabajado y le ha dedicado cientos de horas a su instrumento para perfeccionar su técnica.

Ahora está a punto de terminar sus estudios profesionales y ha estado haciendo pruebas para diferentes conservatorios de otros países para continuar su formación. Algunas de las instituciones en las que ha sido admitido han sido la Royal Academy of Music en Londres; la Royal College of Music en Londres; la Guildhall School of Music en Londres; la Berklee College of Music en Boston; o la Royal Conservatoire of Scotland en Glasgow. Además, según su padre, Ángel Castilla, también ha sido admitido en otras universidades importantes en Estados Unidos.

Para Marcos todas estas instituciones son una posibilidad. No tiene una primera opción porque para él, el haber sido admitido en estos sitios es “un hito”, según su progenitor. El joven lo lleva en positivo y considera que si las escuelas se lo han reconocido es “porque Marcos tiene mucho talento”.

“El quiere impregnarse de estos sitios porque tienen un gran nivel, ofrecen una gran visibilidad y pueden ayudarle a establecer muchos contactos, es otra dimensión”, explica Ángel Castilla. Marcos lo tiene claro: su vida es la música y no baraja otra opción. Ahora, junto a la ayuda de su familia están buscando financiación.

Las matrículas para estas instituciones rondan entre los 30.000 y los 50.000 libras o dólares anualmente durante cuatro años. Actualmente, el joven está llamando a diferentes puertas en busca de ayudas que puedan hacer que siga este camino, pero su padre incide que “el arte y la música tienen un camino complicado y está intentando sortearlo”.

El peor de los escenarios ni se lo plantea, pero si finalmente no consigue financiación “probablemente no pueda ir a estos sitios”. Cierto es que en el caso de que la consiga, deberá sentarse con su familia y decidir si quiere ir a Londres, Boston, Glasgow o alguna universidad en Estados Unidos. Lo que sí tiene claro es que “allá donde vaya llevará a Málaga” porque está orgulloso de sus raíces y muy vinculado a su tierra.