Alrededor de 40.000 personas han disfrutado de un deslumbrante sol que ha acompañado a la XXXVIII Fiesta de las Migas de Torrox, el evento gastronómico más visitado de la provincia, con el que se da la bienvenida a la Navidad el domingo más próximo a Nochebuena en el municipio con el Mejor Clima de Europa.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, destacaba que recibían con los brazos abiertos “a decenas de miles de visitantes de todos los rincones del mundo, en la que es, posiblemente, la fiesta gastronómica más importante y famosa de la provincia e incluso de toda Andalucía”.

Medina ha hecho hincapié en que Torrox “es un pueblo generoso y por eso absolutamente todos podemos disfrutar de nuestras deliciosas migas, ya que ofrecemos migas sin gluten pensando en aquellas personas intolerantes a esta proteína, haciendo así que Torrox y nuestras migas sean, ahora más que nunca, universales”.

El regidor destacó que esta fiesta crece cada año siendo “seña de identidad de nuestra ciudad, que está de moda, y ofrece actividades de todo tipo durante todo el año porque sabemos combinar innovación con tradición”.

Por su parte Salvador Escudero, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, hacía alusión a que al acompañar el sol a este día increíble iba a propiciar que se prolongara la fiesta durante toda la tarde con las actuaciones previstas en “una programación elaborada con grandes artistas de aquí, aprovechando la afluencia de este día, para que también los conozcan los que vienen de fuera”. Además, el edil señaló que lo importante no es sólo los años que suma la celebración de una fiesta, sino “mantener la calidad de la oferta y mejorarla en cada edición para poder mostrar lo mejor de nuestro pueblo blanco”.

Era mucha la expectación creada por que Salva Reina diese el pregón de la trigésimo octava edición de esta fiesta, que comenzó explicando su relación con, a donde ha acudido no sólo a la fiesta de las Migas y las pre-migas, como él decía, muchas veces, también ha actuado en ely ha disfrutado muchos veranos de sus playas. Tras hacer un repaso sobre las virtudes de Torrox tanto por historia, como geografía, fiestas y tradiciones, resumió diciendo que “sois un pueblo precioso, con historia, que sabe de dónde viene, divertido, que sabe disfrutar de la vida con tantas fiestas, cercano, respetuoso, de gente humilde y trabajadora, orgulloso de sus raíces y a la vez abierto, solidario y hospitalario y con el Mejor Clima de Europa… solo me queda por decirles: por favor, alcalde, concejal, me quiero empadronar aquí”. Y, tras leer un poema escrito por la vecina Dolores Bueno Muñoz exaltando las virtudes de Torrox, terminó su pregón vitoreando a Torrox, la Virgen del Carmen, Santiago El Mayor, San Roque, la Virgen de las Nieves , “viva Torrox, viva las Migas y la ensalada arriera. Os quiero muchísimo”.