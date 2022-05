Moreno pide un acuerdo de administraciones para garantizar el agua al campo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes un gran acuerdo con el Estado y el resto de administraciones para poner las bases que garanticen el agua que necesita el campo.

Al acudir en Antequera a la clausura de la asamblea de la organización provincial agraria Asaja, ha asegurado que la nueva planificación hidrológica debe salir adelante por ser fundamental y ha demandado que los 80.000 millones de fondos europeos llegados se destinen a políticas del agua.

En este sentido, ha cuestionado si hay una política más apropiada para la generación de empleo y la prosperidad y ha destacado que peleará para que los fondos que lleguen a Andalucía se destinen de manera importante a estos proyectos.

Ha apostado por usar más veces el agua como en Oriente Medio, en vez de depurarla y tirarla al mar, y por desaladoras de última generación en el litoral sin problemas de contaminación y consumo y capaces de producir agua "a precio asumible y competitivo".

También defiende no perder ni una gota de agua en las canalizaciones y ha expresado su compromiso con la agricultura como "parte fundamental de la riqueza de Andalucía" con numerosas personas que viven del campo y la ganadería.

Se implicará para que la agricultura y la ganadería sean, con ayuda de todos, más competitivas, ya que considera que "sin agricultura y ganadería no hay futuro en Andalucía", y resalta que "pagar un precio justo por lo que se consume, ayuda a que la sociedad avance y progrese".

Ha destacado que desde 1980 llueve un 30% menos, situación que no es coyuntural, sino estructural, sostenida en el tiempo, y recuerda que los expertos auguran que será cada vez peor: lloverá menos y de manera torrencial.

Aunque se han adjudicado 1.500 millones de euros en obras hidráulicas, "no es una varita mágica" porque tardan entre 3 y 6 años y algunas 8 años, por lo que considera que este problema hay que afrontarlo con audacia, inteligencia, determinación y colaboración de todas las administraciones.

Y ante eso dice que él no es de confrontación estéril y que cree "más en el acuerdo que en la bronca".

Ha aludido a problemas de los agricultores con la Política Agraria Común (PAC), costes disparados como el gasóleo, fertilizantes, piensos o la luz, la burocracia o la competencia desleal y cree que hay que simplificar trabas burocráticas.

Moreno se ha referido a los cambios en el sector, del que señala que avanza hacia un modelo diferente lleno de desafíos y oportunidades y ante lo que entiende que los gobiernos tienen que "arrimar el hombro" y "no poner palos en la rueda".

También ha comentado que no pueden llegar productos de terceros países no controlados y no igualados ante los costes y que "todos los compromisos que se adquieran hay que mirarlos con lupa".