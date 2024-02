Mundial 2030 Málaga: La Rosaleda ya cuenta con inversores privados interesados en financiar su remodelación

Málaga sigue calentando motores para poder ser sede en el Mundial 2030 que albergará España junto a Portugal y Marruecos. Para que La Rosaleda pueda acoger partidos del evento internacional primero, debe acometerse una remodelación de más de 100 millones de euros para adaptarse a los requisitos de la FIFA. Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, ha confirmado que ya hay inversores privados interesados en financiar su remodelación.

"Ya hay inversores interesados en la propuesta y nosotros dejamos la puerta abierta a la propuesta. Vamos a ir paso a paso, el proyecto ya está en marcha, vamos a buscar a alguien que lo pueda acometer y si no, las instituciones acometeremos la parte que nos corresponde", ha asegurado el edil en declaraciones a Canal Málaga. La titularidad de La Rosaleda, en estos momentos, se divide a partes iguales entre el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía.

Si bien la renovación de La Rosaleda tiene mucho que ver con el Mundial 2030, estos trabajos no estan estrictamente ligados a su designación como sede. "No está supeditado a que nos den o no nos den. Ayudaría muchísimo que Málaga fuera sede porque nos pone una fecha en el horizonte y habría que darse prisa, pero es una remodelación para la ciudad", ha indicado Vivas.

Además, esta, según el edil, deberá servir para que el campo no tenga una explotación exclusivamente ligada al Málaga C.F. y se use cada quince días coincidiendo con sus partidos. "Necesitamos que a los campos de fútbol se les dé una vuelta de tuerca", ha indicado el edil, remarcando que esperan que el estadio se transforme en un modelo moderno que cuente con hotel, comercios, restaurante, zona lúdica y aparcamientos.

Además del hotel se pretende contar con espacios comerciales que revitalicen la zona de Martiricos más allá de los días de partidos o eventos. Es parte de la feroz expansión de Málaga hacia sus barrios. Todo esto implicaría que el Anexo se perdería y también el instituto adyacente. Todo para conseguir un gran complejo casi de primer nivel en el corazón de la capital costasoleña, un gran estadio de 45.000 espectadores, moderno y futurista, hasta visitable en su cubierta.

Sin embargo, el estado del club es un pequeño freno, según ha afirmado Vivas a Canal Málaga: "es problemático que haya tres propietarios, un cuarto inversor y haya que ponerse de acuerdo con el club, que está por la labor, pero todo sería más fácil si conseguimos que la situación del club se resuelva. Se ha dado un paso más con las acciones. Si se consiguiera un inversor que le interesase el club y que, además quisiera remodelar el estadio será cerrar el círculo".

El edil –al contrario que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que optaba por mantener la titularidad pública– opina que lo mejor sería que el estadio pasara a manos privadas, "desde las instituciones no somos especialistas ni tenemos ningún interés en explotarlo [en referencia a las actividades hotelera y comercial], es más, estoy seguro de que si tuviéramos la suerte de tener un club de postín con una situación económica mucho mejor, que el campo fuera suyo, sería más fácil", pero asume que "la situación es la que es y debemos intentar que a las administraciones les cueste lo menos posible".

Además, apunta que la renovación de la infraestructura deportiva ayudará "a revitalizar esa zona, ahora mismo la ciudad crece por ahí, las torres, el parque de Martiricos... Imaginad la cantidad de empleo que se generaría", afirma el edil.