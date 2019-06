Navegando por la Costa del Sol con Click & Boat

A pocos días de la entrada oficial del verano, las buenas temperaturas y el excelente clima en pleno mes de junio invitan a realizar unas pequeñas vacaciones lejos de la habitual rutina. Para los que busquen disfrutar del mar y el sol al mismo tiempo que deseen experimentar nuevas aventuras, uno de los destinos elegidos por la mayor parte de la población es la Costa del Sol. Ubicada en el sur de Andalucía, recibe su nombre de los 325 días de sol con los que cuenta al año, unido todo ello a espacios naturales de ensueño. Esta zona se encuentra bañada por el mar Mediterráneo, extendiéndose a lo largo de 150 kilómetros de litoral en la provincia de Málaga.

En los últimos años, el alquiler de barcos ha experimentado un gran crecimiento. No solo para disfrutar de las maravillas que esconde el mar y sus alrededores, sino por la libertad de movimiento que ofrece al viajero durante sus vacaciones. Click & Boat es una de las empresas que ofrece la posibilidad de realizar un alquiler de cualquier tipo de barco, como catamarán o lancha, sin necesidad de tener titulación alguna ya que es posible optar por un patrón que se haga cargo de la embarcación. De hecho, tal ha sido el éxito alcanzado, que han conseguido establecerse en otras zonas de la costa europea, con unos precios realmente atractivos para el bolsillo del navegante.

Beneficios de alquilar un barco en Málaga

La provincia de Málaga es uno de los destinos turísticos más importantes de todo el país cuando llegan los meses de verano gracias a su clima, su gastronomía y la infinidad de actividades que pueden realizarse a lo largo de su litoral. Es más, la Costa del Sol concentra la mayor parte de la oferta turística y hotelera de la zona de Andalucía, atrayendo a millones de visitantes al año que buscan conocer los rincones más secretos de la zona. Las magníficas playas de la costa de Málaga son perfectas para navegar y fondear, practicando actividades de ocio y deportes acuáticos como snorkel o buceo, o simplemente tomando un refrescante baño acompañado de una bebida fría.

En Click & Boat disponen de una amplia oferta de barcos que satisfará los requisitos y necesidades del viajero, lo que facilita en gran medida la elección de la embarcación más adecuada. A la hora del alquiler barco Málaga destacan los veleros, los catamaranes e incluso las motos acuáticas y los barcos a motor, aportando un toque divertido a cualquier excursión marítima. Todas estas embarcaciones cuentan con un seguro en caso de que surjan problemas, además de estar completamente equipados con las correctas medidas de seguridad, idóneas para ser alquiladas durante el periodo de tiempo requerido.

Gracias a este tipo de empresas, salir a navegar por Málaga es un lujo al alcance de la mayor parte de la población. La Costa del Sol está plagada de rincones espectaculares, con calas escondidas y multitud de puertos en los que atracar para disfrutar de su excelente gastronomía y los momentos de ocio que ofrecen las distintas ciudades de la provincia. Si hay uno que destaca en especial por su enorme relevancia entre los visitantes extranjeros y nacionales, ese es el de Puerto Banús. Este puerto deportivo de lujo es una de las zonas más exclusivas de toda España, atrayendo a famosos y millonarios que se acercan a disfrutar de los alojamientos y establecimientos más lujosos del país.

Como cabía esperar, en esta zona el alquiler de barcos tipo yate son los más frecuentes dado la exclusividad del lugar. Sin embargo, existen otros puertos de gran relevancia, como los de Sotogrande, Tarifa, Marbella o Benalmádena. De hecho, son muchos los turistas que comienzan su viaje surcando las aguas del Mediterráneo en este puerto. Además, seis de sus puertos han sido han conseguido la bandera azul de certificación medioambiental, destacando por la calidad de sus aguas. La experiencia será increíble ya que las posibilidades son infinitas, pudiendo elegir el momento del día en el que viajar o incluso observar las estrellas desde una posición inigualable.

El final del recorrido suele darse en la zona de Nerja, donde se encuentran las playas de aguas cristalinas más impresionantes de toda la Costa del Sol. Este pueblo pesquero de casas blancas limita con la provincia de Granada y presenta un entorno maravilloso para la navegación. De hecho, el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo es perfecto para ser visitado en barco ya que es posible fondear y disfrutar de los espectaculares acantilados y sus calas casi vírgenes. Los que se desplazan hasta aquí aprovechan para practicar el buceo al ser una zona cuyos fondos marinos destacan por cuevas y grutas que albergan una fauna y flora de gran valor ecológico.

No cabe duda que descubrir la Costa del Sol mientras se navega es una opción realmente única, especialmente a empresas como Click & Boat donde tienen un inmenso catálogo de barcos para adaptarse a todos los gustos. Además, los meses de junio y julio suelen ser los mejores para esta práctica marítima al contar con temperaturas no muy altas que permitan disfrutar de los espectaculares paisajes. No lo dudes, y estas vacaciones atrévete a alquilar un barco y dejarte llevar navegando por la famosa Costa del Sol.