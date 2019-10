El compromiso de la Junta de Andalucía de hacer finalmente el nuevo Regional junto al Civil y de iniciar la obra en esta legislatura ha sido recibido entre colectivos del ámbito sanitario con satisfacción, pero a la vez con cautela. Satisfacción porque temían que la alternativa que barajaba la Consejería de Salud de construirlo en la zona este demorara varios años el proyecto. Cautela porque es una infraestructura prometida e incumplida en varias ocasiones. Más allá de los matices de cada organización, todas coinciden en exigir a la Administración autonómica “celeridad” en el desarrollo del proyecto, presupuestos para acometerlo y “responsabilidad” para con la provincia de Málaga, que es la que peor ratio tiene de camas de hospital por habitante de Andalucía. La Junta anunció este viernes que destinará 2,6 millones del próximo Presupuesto al proyecto del nuevo Regional.

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, consideró positivo el paso dado por la Junta ya que su construcción en la zona este “podía dilatar años” el proyecto. “Aunque nazca en un espacio más limitado, va a ser un pulmón sanitario para Málaga, un revulsivo. Creemos que se integrará bien con el Materno y el Civil. Pero exigimos un cronograma”, señaló. Al igual que representantes de otros colectivos, Sánchez Luque insinuó cierto reparo al lugar finalmente escogido por lo encajado del espacio. “No quedaba otra alternativa, lo contrario era demorarlo varios años. Es lo que hay y hay que tirar para adelante. Ojalá lo veamos en un plazo razonable”, confió.

El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, también mostró su satisfacción porque se despeje la ubicación, después de casi dos semanas de dudas por parte de la Junta y el Ayuntamiento. Pero el lugar disponible le suscitaba reticencias:“Málaga necesita ya el hospital. No podemos dilatarlo. Lo que se haga, se tiene que hacer ya. El problema es el sitio, que no tiene espacio para crecer en el futuro; es un espacio limitado”. Apuntaba que quizás en 20 años se quede pequeño. “Pero necesitamos algo ya, no podemos seguir esperando. Tiene que haber voluntad política y se le debe dar prioridad a este proyecto. El destino de los Presupuestos lo deciden ellos [en alusión a la Junta]”, señaló para apuntar a continuación que en su día la Consejería apostó por el Hospital de Granada y la ampliación del Reina Sofía, de Córdoba.

El espacio limitado en el que se hará se acepta en aras de que no se dilate el proyecto

Para el presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, es positivo que se concrete la ubicación para poder avanzar en el proyecto. Pero admitió sus dudas sobre la accesibilidad a ese sector de la ciudad que ya, sólo con el Materno y el Civil, se colapsa con frecuencia. “Estamos preocupados de que el entorno soporte todo lo que ese hospital conllevará”, comentó. Por ello, insistió en que los especialistas tendrán que buscar las “soluciones técnicas” para que se acceda con facilidad a la zona. “El hospital ha sido un arma política arrojadiza. No se puede ser que se convierta en imposible por su accesibilidad en un entorno ya congestionado”, agregó. Según el compromiso de la Junta, en paralelo al nuevo hospital, se hará el Metro soterrado precisamente para facilitar la accesibilidad.

Al portavoz del Observatorio 2024, Alfredo de Pablos, le pareció “estupendo” que por fin se haya decidido la ubicación, aunque advirtió que una buena comunicación en el entorno “será fundamental”. Confió en que esta vez la Junta cumpla su compromiso. “Es nuestra esperanza, pero no pongo las manos en el fuego”, dijo tras lo que pidió “responsabilidad” a los políticos tanto a la hora de sostener el compromiso asumido como de abordar el proyecto: “Hablamos de necesidades sanitarias. Es importante el consenso, no la pelea”.

Para el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, es un avance “que se aclaren y no mareen tanto la situación”. Pero instó a que, ahora que tienen clara la localización, “deben iniciar el proyecto”. Para Sánchez, la Junta “debe actuar con celeridad porque el hospital lleva más de 10 años de retraso, el Carlos Haya está obsoleto y somos la provincia andaluza con el menor número de camas de hospital por habitante”.