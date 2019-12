La ONCE reparte 350.000 euros en la Avenida de la Paloma en Málaga

Continúa la racha de suerte la ONCE con Málaga y este jueves volvió a dejar parte de su fortuna en la Avenida de la Paloma de Málaga, donde Pedro Francisco Ortigosa vendió diez cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros en su quiosco.

Esta es la tercera ocasión que Pedro Francisco, que es vendedor de la ONCE desde 2008, da un premio de 350.000 euros a sus vecinos en el cruce entre Heróe de Sostoa y la Avenida de la Paloma, "un barrio muy trabajador y humilde", ha descrito.

La primera fue en 2013 y la segunda en 2015. "Me he enterado porque me he tropezado con una mujer esta mañana que me ha dado dos besos y me lo ha dicho que había dado el premio. "Oye, que el Día de los Inocentes es mañana, ¿no será esto una broma?", le ha contestado.

Pero no, lo ha comprobado con su terminal y efectivamente ha vuelto a repartir otros 350.000 euros entre sus clientes. "Cada vez que se da un premio se te pone los vellos de punta por alegrar a tantas personas", explica entre felicitaciones.

El sorteo de este jueves tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al Día del Pendón de Almería y ha dejado otros 70.000 euros en el Hospital Comarcal de Ronda donde Miguel Ángel Márquez y Fernando Mata han vendido un cupón agraciado con 35.000 euros, respectivamente, por lo que, en total, este sorteo ha dejado 420.000 euros en la provincia de Málaga, a los que hay que sumar otro cupón de 35.000 euros vendido en Chiclana (Cádiz). El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El sorteo de Nochebuena también repartió premio en la provincia, 700.000 euros en Benajarafe.