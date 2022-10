Octubre se despedirá con las temperaturas en Málaga cinco grados por encima de lo normal

El tiempo en Málaga ha refrescado un poco, se aprecia sobre todo por las mañanas, pero las temperaturas siguen siendo muy altas para la época. Es la tónica de este mes de octubre, que se despedirá con los termómetros hasta cinco grados por encima de lo normal y sin una sola gota de lluvia.

Lo explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco: "No se esperan precipitaciones en lo que queda de mes y las temperaturas estarán significativamente por encima de lo normal". El único cambio, según precisa, llegará de cara al fin de semana, cuando podría darse "un pequeño descenso" en el mercurio, anticipo de lo que se espera en noviembre. No obstante, no bajarán lo suficiente y noviembre también será más cálido de lo normal.

De momento, este lunes 24 de octubre, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y brumas matinales, sin descartar nieblas, más probables en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso, con 26 grados en la capital y Marbella; 28 en Vélez-Málaga y Antequera; 27 en Ronda. Los días siguientes incluso subirán uno o dos grados, y no empezarán a aliviarse hasta el viernes.

La situación meteorológica de esta semana se explica por la presencia de una baja atlántica que está alejada de la Península y que trae un flujo de niveles medios del suroeste que se traduce en nubosidad de tipo medio-alto. A nivel práctico, este mapa provoca temperaturas más elevadas de lo habitual, especialmente las mínimas que van estar en torno a 19-20 grados hasta el viernes, bajando 17-18 el fin de semana, cuando lo normal son 15.

Si se miran las máximas pasa igual: hasta el jueves rondarán los 26-27 grados, descenderán luego a 25, cuando lo normal en octubre es no rebasar los 24. En cuanto al interior, tomando como referencia Antequera, las temperaturas hasta el viernes oscilarán entre los 28-29 grados (no se descarta llegar a los 30), con mínimas entre 16-17, pasando a 15 el fin de semana. Lo habitual son 23-24 de máxima y 9 de mínima.

"Eso se debe sobre todo a la nubosidad tipo medio, alto y bajo", apunta Riesco, así como a las brumas y nieblas que se podrían repetir esta semana en el litoral a primeras y últimas horas del día. Por desgracia, la nubosidad seguirá sin dejar lo que más falta hace en la provincia: lluvias. La previsión meteorológica deja claro que, de momento, no lloverá en Málaga. Y es difícil saber si lo hará en noviembre. "Vamos a esperar un poco a ver si se vislumbra algo", dice el director del Centro Meteorológico.