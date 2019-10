Empezaron hace menos de una semana y ya tienen casi 7.000 firmas. Los padres de niños oncológicos del Materno –agrupados en la asociación Aspanoma– están recogiendo apoyos a través de la plataforma Change.org para exigir más médicos para Oncología Infantil de ese hospital. En la actualidad, en ese área hay tres pediatras especializados en tratamientos oncológicos, uno de ellos con un contrato de un mes que acaba el 11 de noviembre. La recogida de firmas impulsada por Aspanoma es para que la dotación se incremente a cuatro facultativos y que la contratación no sea por periodos cortos, sino que garantice una estabilidad “en beneficio de los profesionales y de los niños”.

El presidente de la asociación, Juan Manuel Salas, hace hincapié en que los tratamientos que aplican estos profesionales son muy complejos y que la situación de los pequeños es grave. “Los médicos no pueden cambiar cada mes. Tienen que tener una estabilidad porque son tratamientos delicados y un fallo puede llevarse a un niño por delante”, argumentó.

Para conseguir que se incremente y se dé estabilidad a la plantilla de facultativos, los padres, además de la campaña de recogida de firmas, se concentrarán el próximo 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución. Ya han protagonizado recientemente sentadas en las escalinatas de acceso al Materno para dar visibilidad a su malestar por la falta de profesionales en ese área. Las concentraciones se realizaban lunes, martes y miércoles.

Salas explicó que la movilización de los padres no debe interpretarse con connotaciones políticas. “Nosotros pasamos de políticos. Nos da igual quién lo solucione, pero queremos más doctores para el hospital y con estabilidad en un área tan sensible”, insistió.

Alrededor de unos 40 padres han presentado también en los últimos días reclamaciones con los mismos argumentos que figuran en la recogida de firmas de change.org. Todos han entregado el mismo escrito, aunque no lo han hecho de manera colectiva, sino individual.

Según Salas, en el cuadrante de los facultativos, el 13 de noviembre ya no aparece el pediatra contratado por un mes hasta esa fecha. “Han hecho un contrato de un mes para tapar nuestra protesta, pero eso no nos vale. El contrato para un especialista que trate a un niño oncológico no puede ser como el mecánico de un taller”, protestó el presidente de Aspanoma.

Los padres de esta organizaciones explican que han llegado a estas movilizaciones tras haber mantenido reuniones con diferentes gestores sanitarios para que se escuche su demanda de más personal, sin que de momento haya cambiado la situación salvo por la contratación de un facultativo por tan sólo un mes.

La asociación denunció que a partir del 13 de noviembre, cuando acaba el contrato de uno de los pediatras, serán tan sólo dos los facultativos disponibles en Oncología Infantil para toda la provincia, “suspendiéndose a partir del mes de diciembre las consultas de revisiones y dejándose de cubrir las urgencias” del área.

Esta afirmación fue categóricamente desmentida por el hospital. “En este servicio como en todos, se contrata en función de las necesidades asistenciales. No obstante la unidad de Oncología pediátrica es prioritaria por lo que siempre estará cubierta, por lo que los contratos que se acaben se renovarán automáticamente como ya se hizo anteriormente”, señaló. Y añadió: “No es cierto que se vayan a dejar sin cubrir revisiones ni urgencias de esta especialidad”.

El hospital anunció el pasado 11 de octubre que había contratado a nueve profesionales para Oncología Infantil: cinco enfermeros, tres técnicos en cuidados (auxiliares) y un pediatra especializado en tratamientos oncológicos. Entonces, el centro sanitario señaló que con esos contratos, la plantilla estaba "al 100% y adecuada a las necesidades de la planta”.