El PP afea al Gobierno que "abandone" el servicio de Cercanías con Antequera y el interior de la provincia

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reprochado que el Gobierno de España, "lejos de mejorar y consolidar una red potente de Cercanías con Antequera y el interior de la provincia, como sería necesario, abandona el servicio", tal y como reflejan, a juicio de los 'populares', los "continuos retrasos y cancelaciones que denuncian los vecinos".

De este modo, ha afeado en una nota de prensa este domingo al Ejecutivo que "maltrate la línea que conecta Málaga y Antequera y a la población del norte de la provincia", cuestionando a Sánchez si "pretende aburrir a la ciudadanía" para que dejen de utilizar este transporte ferroviario para desplazarse hasta la capital malagueña. Carmona ha lamentado que "estas cancelaciones y retrasos se producen cada vez con más frecuencia y, en muchos casos, sin previo aviso o justo en el momento en el que el ciudadano va a hacer uso del tren, lo cual ocasiona inconvenientes a los vecinos que emplean este medio de transporte", según ha recogido la formación en su comunicado.

"Este servicio no lo utilizan sólo turistas, la mayoría son ciudadanos que optan por el tren para ir a trabajar o al médico a Málaga capital, pero, al igual que los Cercanías, lo están dejando morir porque no dan un servicio público de calidad. Esto repercute en la imagen que se da de un sistema ferroviario que siempre ha sido modélico y ejemplo a nivel internacional", ha sostenido el dirigente provincial. En este punto, ha señalado que desde que la estación Antequera AV entró en servicio a principios de 2023 "son muchos los problemas que se vienen denunciando".

Hace unos días, ha señalado Carmona, "los pasajeros llegaron casi dos horas tarde a Antequera AV, tras anunciar por megafonía de la estación un retraso de 40 minutos, que acabó con la anulación de su viaje". "Los pasajeros subieron a un tren que venía de Barcelona y en la estación de Santa Ana tuvieron que hacer otro trasbordo, donde los subieron a un AVE que venía de Madrid a Granada, hacinados y con la premisa de que tenían que hacer el trayecto Santa Ana AV de pie en los pasillos del tren, con los consiguientes problemas, ya no de comodidad sino de seguridad", ha expresado.

"Este tren viene de Granada y llega a Málaga, son tres ciudades afectadas por un servicio que funciona mal por la poca atención que presta Renfe", ha lamentado el secretario general de los populares malagueños, quien ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "compromiso, seriedad y que abandone de una vez la dejadez a la que tiene sometida a la red ferroviaria". Así, ha apuntado que "no es la primera vez" que se denuncian problemas en el funcionamiento de la nueva estación situada en el centro de Antequera, pero el Gobierno de España "sigue mirando para otro lado y perjudicando a muchos viajeros a diario porque no pueden coger el tren para ir a Málaga y, a última hora, tienen que buscarse otro medio de transporte de bulla y corriendo", ha sentenciado.

En esos casos, "una mayoría" tiene que hacer uso de un vehículo privado "por el nefasto servicio que se está prestando". "¿Esa es la movilidad sostenible con la que se le llena la boca a Pedro Sánchez? Está haciendo todo lo contrario, aburrir a la gente y dejar morir nuestra red ferroviaria; luego dirán que no hay demanda pese a que son muchos los antequeranos que optan por este servicio que une la ciudad con Málaga en sólo 24 minutos", ha afeado Carmona.

En este sentido, ha criticado que el "mal funcionamiento no es algo puntual, porque rara es la semana en la que no hay problemas de cancelaciones o retrasos". Al tiempo, ha recordado que en la estación Antequera AV "no hay ni una máquina automática para sacar los billetes". "Pero ya sabemos que eso al ministro Óscar Puente no le importa, ya hemos visto sus mentiras con el tren litoral y el agravio continuo con otros territorios; el Gobierno de Sánchez prefiere transferir los servicios ferroviarios de Cercanías a la Generalitat antes que apostar por todos los territorios españoles, pero desde el PP de Málaga ya hemos dejado claro que no nos vamos a callar ni a conformar", ha insistido.

Por ello, el secretario general del PP malagueño ha anunciado que la formación remitirá sendas preguntas en el Congreso y el Senado para que el Gobierno explique qué está pasando con estos trenes entre Málaga, Antequera y Granada, alegando que "los vecinos merecen un servicio de calidad y, como mínimo, una explicación del mal funcionamiento que viene sufriendo el servicio en los últimos meses", ha concluido. Europa Press