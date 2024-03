El subdelegado del Gobierno en Málaga: "Un estudio serio para el tren litoral cuesta millones, no 600.000 euros"

Javier Salas vuelve a sentarse en el despacho de la Subdelegación del Gobierno en Málaga después de un impasse en el que se presentó como número cuatro de la lista por Málaga al Congreso de los Diputados y fue el primer nombre de los socialistas en quedarse fuera. Pese a ello su partido consiguió volver a gobernar en la Cámara Baja y le devolvió la confianza para situarle al frente de la representación en la provincia.

Repasa para Málaga Hoy los principales debates en los que el Gobierno tiene uno o los dos pies metidos en la provincias, con las infraestructuras y la inversión en el candelero toda vez que los Presupuestos están en el aire. Critica la gestión de la Junta de Andalucía en materia de sequía, sanidad y transporte, pero no compromete más que estudios para el ferrocarril de la provincia.

-Vuelve a Subdelegación. Lo más positivo, quizá de sus dos últimos años fue el aumento de afiliación en la provincia.

-Los datos económicos indican que el país va muy bien y eso se nota en Málaga, donde sobre todo, ha subido mucho el empleo indefinido, más de un 300% que antes de aprobarse la reforma laboral.

-Málaga es una provincia eminentemente turística, pero recientemente conocíamos que en la última década el sector tecnológico se ha doblado.

-El Gobierno tiene una apuesta clara porque Málaga sea una referencia y una urbe tecnológica. El PTA vino de la mano de una Junta Socialista. Aquí estuvo Pedro Sánchez cuando Vodafone decidió hacer un centro europeo de investigación. Y, lo último, el anuncio del IMEC por parte del Gobierno, el centro más importante del mundo en diseño de microchips que todos los profesionales dicen que va a ser un antes y un después para Málaga, que la va a llevar a la primera división de la tecnología mundial.

-¿Cuánto ha invertido el Gobierno para que llegue IMEC?

-Lo que se ha conseguido es el anuncio, ahora tendremos que trabajar todas las administraciones para que sea realidad en el menor tiempo posible. Los terrenos ya están y habrá que ver cómo se desarrollan los plazos.

-¿No hay una aportación económica del Ejecutivo?

-No está cuantificado, pero serán cifras importantes de todas las administraciones.

-¿Cuáles son los otros retos que afronta para esta legislatura la provincia de Málaga?

-El objetivo primordial es mantener la senda de la recuperación económica. Intentar que el empleo sea de más calidad, para que los trabajadores, la clase media y los empresarios de la provincia sigan en la senda de prosperidad y tengan una vida mejor.

-Hace poco el Gobierno anunciaba que las grandes empresas, hablábamos antes del PTA, tendrán que tener un plan de movilidad sostenible siempre que no tengan una alternativa sus trabajadores. ¿Cuánto afectará a la tecnópolis?

-Quiero recordar que Moreno Bonilla en 2018 prometió que iba a haber un metro al PTA en tres años y aún no tenemos noticia de ello. La Junta debería implicarse en el desarrollo del parque tecnológico y su movilidad con el impulso del metro como ya prometió. Pese a ello, con la DGT, hemos hecho mucho por mejorar los accesos por carretera, pero la movilidad sostenible pasaría por que el metro llegara al PTA.

-¿Y el Cercanías? Tanto los estudios de demanda como Felipe Romera optan por el tren.

-Yo sólo digo lo que prometió el presidente Moreno Bonilla, que todavía estamos esperándolo. En otras soluciones de movilidad habrá que seguir estudiándolas en toda la provincia de Málaga en relación a la necesidad que hay. En otras soluciones como los accesos desde la zona oriental, el Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto. Toda la región ha crecido desmesuradamente, sobre todo Rincón de la Victoria, sin ninguna responsabilidad urbanística sobre qué iba a pasar cuando creciera tanto. Las vías siguen siendo las mismas que las de hace 40 años. Tras esa irresponsabilidad de alcaldes y gobernantes, ahora hay que estudiar nuevas formas de conectarla con la capital y en eso está el Gobierno.

-El estudio se centra en las alternativas por la A7, pero ¿qué hay del tren a Rincón?

-Será de movilidad en general y se presentarán todas las alternativas y opciones y a partir de ahí veremos si es el desdoble de la A7, hacer una nueva vía... Se decidirá cuando tengamos los resultados y las cifras.

-En el oeste alcaldes, ciudadanos y sectores económicos demandan el tren litoral. ¿En qué punto está? Usted ha pedido estudios, pero de los 600.000 euros reservados para estudios el Gobierno no responde cuántos se han ejecutado.

-Este tema es recurrente, sobre todo por parte de administraciones del PP que reclaman ahora, pero no cuando ellos gobernaban, el tren litoral. Es curioso que las mismas administraciones no se preocupen por los problemas más graves que son la sequía y la sanidad. Pero volviendo al tren, para poner contexto histórico: Gobierno de Zapatero hizo un acuerdo con Chaves para desarrollar el tren litoral. Este acuerdo, cuando hubo un cambio de Gobierno y llegó Ana Pastor, ministra del PP, lo paró. El PP no ha movido un dedo en ninguna infraestructura de la provincia cuando gobernó. Ahora mismo está en manos del PP también, Cataluña y País Vasco han reclamado las competencias de Cercanías, Andalucía pude hacerlo.

-Le preguntaba por cuánto se ha ejecutado para esos estudios, porque todos los años se reservan partidas testimoniales, pero el Gobierno eludía responder a una pregunta parlamentaria cuánto ha ejecutado.

-Es que un estudio importante y serio de la movilidad en la Costa del Sol no son 300.000 ni 200.000 euros, son algunos millones de euros. A partir del estudio que se hizo de Unicaja, que en el mismo se recoge que es muy preliminar, a partir de ahí se decidirá qué hacer al respecto. Los pasos se están dando y una ruta se hace con el primer paso. Hay que dar más, evidentemente, se darán.

-Quizá el problema es ese, que hacen falta más de 600.000 euros, pero no se destina más y el que se destina, parece que no se ejecuta.

-Ahora mismo el presupuesto que hay para todas las actuaciones en la provincia es de 370 millones de euros. Todas las grandes infraestructuras han venido de la mano de Gobierno socialistas, ya sea en la Junta o en el Gobierno de España.

-Volviendo al traspaso de competencias al que aludía. En Cataluña las competencias llegan acompañadas de un plan de inversión de 6.300 millones de euros para la renovación. Andalucía ha pedido un plan similar.

-Primero hay que votar que sí y tener la intención y después te sientas con el Ministerio y acuerdas cómo va a ser el traspaso. Pero si votas no, ¿cómo vas a decir que sí las querrái con más dinero? El Gobierno de Moreno Bonilla cuantas menos competencias tenga, mejor, porque no se gestiona y se ve claramente en todo lo que compete a la Junta.

-Otro de los balones que tiene el Ministerio de Transporte y el Consejo de Gobierno es el posible levantamiento de la prohibición de uso hotelero en el Puerto para que se construya la torre. Han pasado muchos ministros en los últimos meses, ¿le dicen que van a votar a favor o en contra?

-Todavía queda tiempo para que llegue ese momento. La iniciativa de la torre del puerto se propuso cuando el Gobierno de Rajoy asfixiaba a todas las administraciones, por eso el Puerto tenía serios problemas económicos; pero ahora no es necesario, el Puerto de Málaga tiene beneficios. No hay justificación económica ni de utilidad pública para hacerlo. También hay un recurso contra el planeamiento y hasta que esto no se solucione no va a poder llegar a Consejo de Ministros.

-¿Se va a parar su llegada?

-No va a poder llegar porque no puede levantarse una excepción a la construcción de un hotel si tiene algún problema legal previo. Primero habría que solucionar la legalidad absoluta y, después, levantar esa excepción a la norma, que sería una exención en base al interés público que pueda tener.

-Dice que no hay justificación, ¿le llegan entonces más posturas en contra que a favor de los ministros?

-Cuando llegue el momento, con todos los informes y las justificaciones el Consejo de Ministros podrá hacerlo o no. Llegado su momento se verá.

-Volviendo a la sequía. Ha hecho referencia a que la Junta no gestiona. Parece que se ha enconado la desaladora de La Axarquía. Dijeron que iban a invertir 100 millones y ahora parece que también tienen ustedes que redactar el proyecto.

-La Junta, aparte de una falta de gestión absoluta y una falta de responsabilidad absoluta, también tiene una falta de intentar llegar a acuerdos. A pesar de ello, el Gobierno de España salió al auxilio por la sequía, aunque en Málaga las competencias son de la Junta al estar en la cuenca mediterránea andaluza. Para la desaladora se hizo un protocolo por el cual la Junta tenía que buscar el terreno y verbalmente se acordó que si se aportaba el proyecto también iría más rápido. En Cataluña se señaló el terreno y se aportó el proyecto. Aquí la Junta tardó ocho meses en buscar un sitio y ahora dice que no presenta proyecto. Nos parece lamentable el poco rigor en un aspecto tan importante como la sequía.

-¿Pecaron de buena fe no dejando por escrito en ese protocolo que la Junta también redactara el proyecto?

-Pues es posible, porque hay una cosa que es la lealtad entre administraciones, los consensos normalmente se cumplen. Cataluña cumplió y Andalucía no. Yo espero que en nuevas reuniones entre Moreno Bonilla y la ministra se desbloquee esta situación, nos estamos jugando el futuro de la provincia.

-Lo cierto es que, mientras no se firme lo contrario, la redacción de proyecto les compete a ustedes, ¿siguen esperando que la Junta se haga cargo?

-Estoy seguro de que se llegará a un acuerdo y a partir de ahí se obrará en consecuencia. El Gobierno de España siempre está para ayudar y en este caso estamos ayudando con la desaladora tenemos la intención de hacerla y estamos poniendo el hombro en todos los requerimientos que nos haga la Junta. El último, el suministro si hiciera falta para traer buques cisterna a la ciudad.

-Venimos tratando muchos desencuentros con las administraciones del PP, no sé si habrá algo más de consonancia para el Auditorio, ¿entrará el Ministerio en el Consorcio?

-El Ministerio está abierto a escuchar la propuesta. Es un tema que el Gobierno de Rajoy congeló también. Ahora veremos las conversaciones con el Ministerio qué van deparando.

-¿La sintonía es buena?

-Este Gobierno siempre va a tener buena sintonía para lo que sea mejorar la provincia de Málaga. Vamos a esperar a las conversaciones pero la disposición es absoluta. Si de mí dependiera ya le digo que la respuesta sería otra, pero no soy ministro ni presidente, soy subdelegado del Gobierno, que representa pero no tiene participación activa en todos estos proyectos.