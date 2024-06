El PSOE pide cambiar la fanzone del Málaga para "alejar el vandalismo de los ultras"

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga “que dé marcha atrás” en la localización de la fanzone de las previsas del Málaga CF, a la que asisten hasta medio millar de hinchas del Frente Bokerón, en las inmediaciones de la Roca, concretamente en las pistas deportivas entre las calles calles Poeta Bernardo de la Torre con Godino, en el distrito de Palma-Palmilla. Según el responsable socialista de Seguridad y del distrito, Salvador Trujillo, “se ha trasladado un problema desde la Plaza de La Roca, donde los vecinos han sufrido petardos, botellones, orines y pintadas neonazis, además de amenazas, hasta los aledaños del colegio Moreno Villa, otra zona residencial que padecerá el vandalismo que se produce durante las previas de los partidos, del que pueden dar cuenta tanto agentes de la Policía Nacional como la Policía Local”.

Así lo ha manifestado el edil del PSOE durante una reunión con la mancomunidad de propietarios de La Roca, quienes junto al concejal han firmado una carta dirigida al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y a los responsables de Seguridad y del distrito Palma-Palmilla en el Ayuntamiento, Avelino Barrionuevo y Francisco Pomares respectivamente. “Instamos a la comunicación directa con los vecinos y escuchar sus propuestas para buscar nuevos espacios que acojan esta fanzone, en la que participarán los hinchas del equipo de nuestra ciudad”, ha explicado Trujillo en esta misiva. “Desde el PSOE consideramos que esta celebraciones multitudinarias deben alejarse en la medida de lo posible lo suficiente de los entornos residenciales y de domicilios para garantizar el descanso de los residentes, aún más cuando la oposición vecinal a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento se ha manifestado de manera contundente a través de los medios de comunicación, como es éste el caso”, ha añadido.

Sólo tras un estudio superficial de alternativas de espacio, “vemos que hay tres lugares más acertados para la creación de esta fanzone: el lecho del río Guadalmedina, si el equipo de gobierno hubiera cumplido con su compromiso para limpiarlo; el Instituto de la Rosaleda, en la parte terriza que se utiliza los días de partido como aparcamiento, y el anejo al campo de entrenamiento donde tiene lugar el mercadillo”, ha explicado el concejal del PSOE.

Desde el Grupo Municipal Socialista se advierte de que la celebración de las previas a los partidos de fútbol en La Rosaleda “es difícil de conciliar con el descanso de los vecinos de La Roca, sufridores de actos vandálicos, agresiones verbales, destrucción del mobiliario público y suciedad generada como hemos demostrado con información gráfica a lo largo de los últimos meses. En las últimas citas se han concentrado hasta 500 personas, que mostraron incluso pancartas amenazantes contra la integridad de concejales de este ayuntamiento”, ha recordado Salvador Trujillo.

Trujillo responsabiliza directamente al equipo de gobierno sobre la mala gestión de estas celebraciones. “Los vecinos denuncian la degradación de la barriada porque se utilizan portales de comunidades de vecinos y las esquinas de la plaza como urinarios, además de que se producen peleas, se escuchan cánticos nazis y se produce el lanzamiento de cohetes y bengalas. También, la Policía Local ha intervenido en varias ocasiones sancionando por el consumo de drogas”, ha aseverado el edil , que ha recordado que “en febrero de 2024 produjeron la rotura de cristales en la terraza y daño de mobiliario en el interior de la vivienda porque se liaron a pedradas con vecinos que reprendieron sus fechorías”.

Los vecinos firmantes de la carta dirigida a De la Torre, Barrionuevo y Pomares, todos pertenecientes a la junta directiva de la mancomunidad de propietarios de La Roca, aseguran que “este es un problema enquistado desde hace años por la parálisis del equipo de gobierno del PP”. Así, exigen al Ayuntamiento “que paralice la obra que están haciendo en las pistas deportivas junto al colegio Moreno Villa para hacerles un botellódromo a medida al Frente Bokerón. Creemos que hay mejores sitios y con suficiente espacio para que no estén armando escándalo junto a casas de familias. No queremos que se prohíban sus celebraciones, pero no las queremos en las puerta de nuestras viviendas”, ha zanjado uno de los vecinos que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias.