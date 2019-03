El PSOE abre la puerta a una moción de censura contra el alcalde y Cs se la cierra

El grupo municipal del PSOE y su portavoz en la Casona del Parque, Daniel Pérez, dan un nuevo paso en su estrategia de derribo del alcalde, Francisco de la Torre. Y lo hace poniendo sobre la mesa la posibilidad de ir adelante con una moción de censura con la que desbancar al mandatario local. Una propuesta que, salvo sorpresa, quedará en agua de borrajas ante la negativa de Ciudadanos, el ya ex socio de investidura del regidor, a avalar la medida.

El movimiento del dirigente socialista tiene lugar apenas horas después de que el Pleno, en sesión extraordinaria, acordase nuevamente exigir la destitución o dimisión de los concejales de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares; de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y del gerente de Urbanismo, José Cardador, llamados a declarar en calidad de investigados por el caso Villas del Arenal. Ayer mismo se supo también que la Fiscalía Anticorrupción asumía las competencias en este asunto.

"Por responsabilidad política, por ética y regeneración, el PSOE se encuentra en la obligación de abrir conversaciones con el resto de grupos para una moción de censura en el Ayuntamiento", ha explicado este martes Pérez, quien, a pesar de la gravedad del anuncio, admite: "no es la mejor solución pero no podemos amparar un minuto más la sombra de corrupción en el Ayuntamiento". "Es una situación en la que ha que ser valiente y no nos podemos quedar impasibles ante lo que se está viviendo", ha apostillado.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE "No es la mejor solución pero no podemos amparar un minuto más la sombra de corrupción en el Ayuntamiento"

Sabedor de la posición clave que en este asunto tiene Ciudadanos, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento al partido naranja. "Quiero dirigirme al resto de partidos pero sobre todo a Cs, que también votó a favor de la destitución de los concejales; tiene que ser valiente y estar por la regeneración política", ha destacado, elevando la petición no solo a su portavoz, Juan Cassá, sino también a los máximos dirigentes de la organización a nivel andaluz, Juan Marín, y nacional, Albert Rivera. "Tienen que tomar cartas en el asunto ante la situación extremadamente grave que se vive en Málaga, no se puede amparar ni un minuto más la sombra de la corrupción; Cs tiene que actuar", ha insistido.

El anuncio tiene lugar tras una sesión plenaria, la celebrada ayer, tensa y en ocasiones bronca, en la que se puso en evidencia la soledad del equipo de gobierno del PP en los últimos meses del mandato. "En el día de ayer vivimos un Pleno bochornoso", dijo Pérez, quien ha criticado que a pesar la petición mayoritaria de los grupos, el alcalde se negase a la destitución de los dos ediles implicados, así como del alto cargo.

Pero lejos de conseguir el objetivo previsto, el PSOE se topa, de inicio, con la negativa de Cs a su planteamiento. "Los malagueños hablarán en las urnas en dos meses; no conduce a nada este debate ahora", ha afirmado este martes el viceportavoz de Cs en la Casona del Parque, Alejandro Carballo, quien ha dicho de manera resumida: "no nos vamos a hacer un Pedro Sánchez en Málaga".

A pesar de ello, se ha reafirmado en que la posición del grupo sobre Porras, Pomares y Cardador es la misma. "Deben ser apartados, tal y como recogen nuestros acuerdos con el PP y tal y como se ha refrendado en Pleno", ha apostillado. Cabe recordar que la negativa del alcalde a prescindir de los tres implicados motivó la ruptura del pacto de investidura.