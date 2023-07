El plan de verano del servicio de teleasistencia recibe 6.600 llamadas en Málaga

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, declaró este viernes en su visita al Centro de Participación Activa Trinidad de Málaga que el plan de verano llevado a cabo por el servicio de teleasistencia ha recogido 6.600 llamadas desde su activación el 1 de junio.

Aseguró que, teniendo en cuenta que la media de edad del servicio de teleasistencia es de 82 años, han empezado, sobre todo, con las personas más vulnerables, que son las mayores de 90 años. También dijo que tienen en cuenta criterios como que vivan solas.

Según Sarabia, lo que intenta este plan es que, ante las elevadas temperaturas, no solo se interesen por la salud de las personas que tienen el servicio de la teleasistencia, sino darles a su vez recomendaciones, como no salir en las horas centrales del día, intentar hidratarse adecuadamente con agua o zumos, no ingerir alcohol y estar en unas circunstancias que permitan tener la casa lo más ventilada posible.

Además, se les recomienda que se alimenten de forma adecuada y, teniendo en cuenta si la persona tiene algún tipo de patología se hacen indicaciones más precisas respecto a la medicación.

Ahora mismo en la provincia de Málaga hay 42.000 usuarios de teleasistencia. Para tener este servicio, tradicionalmente conocido como botón rojo, hay que solicitarlo a través de la Ley de Dependencia y lo puede pedir cualquier persona que tenga más de 65 años.

El propio servicio de teleasistencia llama si no recibe ninguna llamada de los usuarios, para poder estar al tanto en circunstancias normales y saber cómo se encuentra la persona y charlar con ella. No son simplemente llamadas esporádicas, sino continuas, para poder garantizar o verificar el estado del usuario.

Sarabia comentó que una de las usuarias de teleasistencia le dijo que la llamaban más que sus hijos. "Eso al final nos tiene que hacer también replantearnos como sociedad en qué punto estamos en el que al final un externo está ocupándose más de dar conversación o de ver si se encuentra bien nuestro familia antes que la propia familia", lamentó.

Hizo hincapié en que se debe hacer un "examen de conciencia", para pensar que todos pueden preocuparse un poco más por sus mayores, y recordó que, en lo que va de año en nuestro país ya han fallecido 20 personas por golpes de calor.