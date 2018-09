Pomares cree que es "un piropo" que la oposición pida su cese por el caso de Urbanismo

La polémica generada por las supuestas "injerencias políticas" a las que fueron sometidos varios ex jefes de la Gerencia de Urbanismo para "mirar hacia otro lado" en los caso de irregularidades urbanísticas no parece preocupar lo más mínimo al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. El edil del PP no sólo rechazó ayer de manera taxativa que contemple presentar su dimisión por este asunto, recordando además que es al alcalde el que tiene a competencia para "dar la confianza y retirarla". De hecho, vino a apuntar que el que los grupos de la oposición pidan su cese "se ha convertido en un piropo". "Algo estás haciendo bien cuando la oposición intenta tapar tu buen hacer y tu profesionalidad", afirmó al ser preguntado. Las palabras del concejal fueron pronunciadas tras saberse de la intención de varios grupos, entre ellos el PSOE, de solicitar en el Pleno sus destitución.

Lamentó que en el presente mandato "se está a veces politizando en exceso nuestra manera de trabajar o los servicios que se dan desde el Ayuntamiento", añadiendo que "son estratégicas políticas, las respeto pero no las comparto". "Si la oposición quiere provocar cambios que lo hagan en las urnas, que es donde se tienen que provocar los cambios razonablemente y plantear algo más que ilusione a los malagueños; este tipo de estrategias políticas lo que hace es que la gente pierda la ilusión en la política", apostilló.

Pomares visitó ayer, junto al concejal del distrito Este, Carlos Conde, las obras de renovación de la calle Palmeras del Limonar -tercera fase-, con la que se culminar la mejora de esta zona. La actuación conlleva una inversión de 231.391,59 euros -IVA incluido- y se espera que esté concluida a finales de año.