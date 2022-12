La UMA reconoce a cinco jóvenes científicos en sus premios de investigación

La duodécima edición de los Premios de Investigación de la Universidad de Málaga y la Fguma ha premiado a Claudia Fernández Fernández, David Ladrón de Guevara Miranda, Samara Lourdes Medina Rivero, Miguel Ángel Gómez Salado y Bernardo Peris Pérez. Los galardones proporcionan un total de 10.000 euros (2.000 para las cinco categorías) y reconocen el esfuerzo y la dedicación de cinco investigadores menores de 40 años.

La ceremonia se ha celebrado en la sala de juntas del Rectorado y ha sido presidida por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López, junto al director general de la Fguma, Diego Vera; la vicerrectora adjunta de Investigación, Zaida Díaz, y la coordinadora Académica de la Fundación, Antonio Infantes. El coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la FGUMA, Antonio Lara, ha sido el responsable de leer el acta de los premios.

Teodomiro López ha explicado que la investigación es “una carrera de fondo que no siempre tiene la gratificación que se merece”. “No hay un trabajo más bonito que el de la investigación”, asegura. Además, el director de la FGUMA ha destacado la importancia de estos premios. “La I+D es el elemento que diferencia al mundo desarrollado y, sin duda, es aquí donde las universidades públicas son indiscutibles”, explica.

Claudia Fernández Fernández ha recibido el premio María Victoria Atencia en el área de Arte y Humanidades con su trabajo Awareness in Logic and Epistemology. A Conceptual Schema and Logical Study of the Underlying Main Epistemic Concepts; David Ladrón de Guevara Miranda el premio Kjell Fuxe en el área de Ciencias de la Salud por su artículo científico sobre la enfermedad de parkinson: Insulin-like growth factor II prevents oxidative and neuronal damage in cellular and mice models of Parkinson's disease; Samara Lourdes Medina Rivero ha recibido la distinción Margarita Salas en el área de las Ciencias Experimentales; Miguel Ángel Gómez Salado el premio Eduardo García de Enterría en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas por su trabajo sobre la cuarta revolución industrial y las nuevas tecnologías. Por ultimo, el premio Kazuyo Sejima, del área de Ingeniería y Arquitectura, ha sido para Bernardo Peris Pérez.