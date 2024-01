Primera Oportunidad, la entrada al mercado laboral para más de 500 jóvenes de Málaga

Conseguir el primer trabajo no siempre es fácil. Muchas empresas demandan experiencia y esta no se puede tener si nadie ofrece un contrato. Acabar con ese pernicioso bucle e intentar evitar la fuga de talento fue la chispa que encendió el plan Primera Oportunidad, que nació en 2016 de la mano de la Diputación Provincial, con el apoyo de la Universidad de Málaga, la UNED y la Confederación de Empresarios de Málaga. En estos ocho años se han beneficiado más de 500 jóvenes, tanto egresados universitarios como titulados de grados de Formación Profesional, con una inserción laboral de un 80%.

En un acto organizado en el Auditorio Edgar Neville este lunes, se agradeció la implicación a las casi 400 empresas de la provincia implicadas en el plan, que ha contado con unos 9 millones de euros de financiación y ha posibilitado la realización de un total de 275 contratos a mujeres y 233 a hombres. En estos ocho años se han superado las 2.600 preinscripciones y los 880 expedientes finalizados.

“Es un plan de éxito y que creo que es la línea en la que tienen que seguir trabajando las distintas administraciones con el sector privado”, comentó Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. “Esta colaboración público privada rompe ese círculo perverso que hay cuando un universitario termina su formación y no encuentra cobijo en el mercado laboral porque no tiene experiencia, y no adquiere esa experiencia porque no consigue trabajo”, agregó Salado. Igualmente, apuntó que los buenos resultados de este programa “hizo que se incorporara también una línea de alumnos que terminaran la Formación Profesional”.

Igualmente, Salado destacó que “hay una tasa de inserción en la empresa contratante de un 50% y otros montan su propia empresa, por lo que un 80% se integran en el mercado laboral”. Y para que este programa se haya podido llevar a cabo, el tejido empresarial es fundamental, como resaltó Salado, que quiso darle las gracias a los negocios privados por su implicación. “Vamos a seguir trabajando en esta línea y las empresas que quieran contratar a estos recién egresados tienen todavía de plazo para solicitarlo hasta el 19 de enero”, destacó y señaló que “la Diputación todos los años invierte algo más de un millón de euros en este programa”.

El recién nombrado rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, que participaba en su primer acto público, destacó que “es un programa importantísimo para la UMA y la tasa de éxito es enorme porque esa experiencia les permite encontrar empleo”. “Que la formación de calidad que reciben los estudiantes en la Universidad la puedan revertir de forma inmediata en el tejido productivo, en la sociedad del entorno, es absolutamente prioritario para nosotros y seguiremos trabajando en esta línea”, dijo el rector.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, indicó que “este es uno de los principales exponente de cómo se puede reducir el desempleo juvenil, con la colaboración entre la Diputación, las Universidades y las empresas para que estos jóvenes tengan su primera oportunidad de insertarse en el mercado de trabajo al tiempo que se le da una cualificación y una experiencia que la empresa le puede aportar”.

Además, como destacó González de Lara, la empresa “también se ve beneficiada porque inicia ese relevo generacional, le da una oportunidad a los jóvenes recién egresados que nunca han trabajado, con contratos desde seis meses a un año”. Más de 400 empresas de toda la provincia se han incorporado al proyecto. “Necesitamos prestarle más atención a nuestros jóvenes y bajar esa cifra preocupante del 26% de paro en Andalucía”, concluyó.

En el acto, en el que también participó el director de la UNED en Málaga, Luis Grau, se reconoció la labor de varias empresas participantes en el plan, como Estudio 7 Soluciones Integrales, SL, GT3 Soluciones SL (ahora esPublico), la Sociedad Andaluza de Servicios Múltiples SL, radicada en Casabermeja y Weco Arquitectura Sociedad Cooperativa Andaluza, que fue puesta en marcha por un joven que fue contratado dentro del Plan Primera Oportunidad y que, posteriormente, ha creado su propia empresa.