Primeras multas en Málaga a bicis y patinetes por circular por la acera

La Policía Local de Málaga empieza a imponer las primeras multas a usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos por circular por aceras y espacios peatonales. Tras un periodo inicial en los que los agentes se limitaron a informar a los ciudadanos sobre los detalles contenidos en la nueva Ordenanza de Movilidad de la ciudad, en vigor desde el pasado 20 de enero, ahora se abre una nueva etapa en la que las sanciones ya son real.

De acuerdo con los datos aportados a este periódico por la Policía Local, sólo en la jornada de ayer se incoaron doce expedientes sancionadores contra personas que habrían incumplido, principalmente, la prohibición de circular por espacios peatonales. Se trata de uno de los nuevos preceptos marcados en la normativa municipal, que, en la línea de lo ya fijado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para el conjunto del país, apuesta de manera decidida por sacar estos vehículos de las aceras.

Las fuentes consultadas no supieron precisar cuántas de estas penalizaciones afectaron a ciclistas y cuántas a patinetes. Sí señalaron que todas ellas se localizaron en la zona Este y en el Centro. Se da la circunstancia de que, según testigos, en la mañana de ayer quedó instalado en la zona del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso una especie de control policial para vigilar el tránsito de bicis y de vehículos de movilidad personal (VMP).

Si bien estos doce afectados sí fueron multados, no fueron los únicos cazados por los agentes incumpliendo la ordenanza. Sobre este particular, las fuentes admitieron que se sigue realizando una labor pedagógica y de advertencia con aquellos usuarios que "se ve claramente que no conocen la ordenanza". De acuerdo con lo señalado, en estos supuestos lo que se ha hecho es advertirles, pero sin llegar a formalizar la denuncia.

De acuerdo con la ordenanza, saltarse la prohibición de ir por los espacios peatonales tiene una consecuencia económica de relevancia. En el caso de los patines, la penalización establecida es de 200 euros, cifra que queda reducida a los 60 euros en el caso de las bicis.

La recogida de firmas para pedir más carriles bici ya superaba los 5.300 apoyos

La decisión del Ayuntamiento de impedir el tránsito por las aceras viene siendo fuertemente contestada por diversos colectivos, que alertan de la peligrosidad que supone para los usuarios de bicis y patinetes tener que circular por los denominados carriles 30 en aquellas zonas donde no haya plataformas segregadas.

Una de las iniciativas impulsadas es la de una vecina de la capital, Vanessa Benarroch, que puso en marcha la recogida de firmas a través de Change.org reclamando al Ayuntamiento más carriles bici. Si la semana pasada eran más de 2.000 los apoyos recibidos, ahora la cifra se aproxima a las 5.500.

A esta acción individual hay que agregar la movilización anunciada para el próximo 14 de febrero por Ruedas Redondas. En concreto, será una marcha con salida desde el puerto y con la que se pretende reivindicar una red de carriles bici segregados del tráfico a motor y protegidos. "Los TimoCarril30 que ha habilitado el Ayuntamiento son inseguros y no sirven para que cualquier persona pueda usar la bicicleta con seguridad", expresan desde Ruedas Redondas, al tiempo que advierten de que la infraestructura actual destinada a los ciclistas en la capital es "mala, inconexa y con falta de mantenimiento".

Desde el área de Movilidad la apuesta sigue pasando por la instalación de radares en diversos puntos de la red de carriles 30, buscando con ello disuadir a los conductores y provocar una reducción de la velocidad por los mismos. De acuerdo con el calendario manejado por el departamento dirigido por el concejal José del Río, la implantación de estos dispositivos podría arrancar en estas próximas semanas.