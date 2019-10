Programas MBA Executive en Málaga

Aunque si bien es cierto que se pueden encontrar MBAs en cualquier parte, elegir una buena ciudad es un requisito muy importante a la hora de formarnos. Y es que Málaga siempre ha sido, y será, una ciudad clave para los negocios. Está reconocida no solo por su impacto en el turismo, si no por un alto potencial económico y, por supuesto, no nos podemos olvidar de su envidiable clima en prácticamente cualquier momento del año.

En este foro de opiniones de los MBA de Málaga hay muchos alumnos que aseguran que vale la pena apostar por la formación en este lugar privilegiado. Además, existen diferentes opciones para cursar un MBA, por lo que cubrirá las necesidades de cualquier tipo de alumno.

Un Executive MBA es un tipo de formación muy valorada en el mercado, ideal para completar las competencias y los conocimientos de aquellos estudiantes o emprendedores que desean desarrollar actividades empresariales a nivel profesional.

Están compuestos por ramas que se especializan en el marketing, finanzas, estrategia, recursos humanos, operaciones, entre otras. Se busca que el emprendedor sea capaz de gestionar los recursos de manera eficiente, tomando las decisiones adecuadas, según las necesidades de la organización.

Si estás pensando en hacer este tipo de información, esto te interesa:

¿Qué opciones de MBA Executive existen?

Lo cierto es que muchas escuelas imparten el mismo MBA Executive, pero con un enfoque diferente o con distintas particularidades que lo hacen único.

Es por ello, por lo que encontramos una gran diversidad de opiniones para elegir un MBA de Málaga, o de cualquier otra parte del planeta.

Uno de los más interesantes es el que se imparte en la Cámara de Málaga y es que está considerado como el mejor máster en Administración de Empresas de toda España. Se orienta a profesionales, empresarios y directivos que quieran obtener experiencia real en un método eficaz a la hora de analizar casos que servirán en el día a día.

Su metodología es intensa e inmersiva. Además, una de sus características clave es que compagina la vida laboral con la personal de los alumnos, por lo que imparten clases los fines de semana.

También podemos cursar el máster en la Universidad de Málaga (en la UMA). La ventaja de hacerlo aquí es que obtendremos un título oficial, y realmente es la única manera de conseguirlo. Aunque si bien es cierto que podemos hacer otros masters en otros centros, los títulos que conseguiremos en ellos serán propios, aunque no por ello menos interesantes.,

Además de las dos opciones anteriores, también te puedes plantear la opción de hacer un Máster en Dirección y Administración de empresas en la EADE (Siglas de la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas). Es un centro privado que tiene sede en Málaga y que imparte las clases de manera semipresencial, para que el alumno lo pueda tener más fácil a la hora de compaginarlo con sus obligaciones.

Ahora ya sabes a dónde acudir s i quieres hacer un curso MBA en Málaga.