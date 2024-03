"Málaga es una de las grandes apuestas en el mercado español para Qatar Airways"

Eric Odone, vicepresidente de ventas en Europa de Qatar Airways, llegó a Málaga con uno de los anuncios más importantes para el destino turístico de las últimas fechas bajo el brazo: su compañía ampliaba las conexiones entre la Costa del Sol y Doha y lo convertía en un vuelo permanente durante todo el año. Es la tercera ciudad en España para la aerolínea, detrás de Madrid y Barcelona.

La importancia del anuncio no reside sólo en la posibilidad de volar con la compañía premiada como la mejor clase business del mundo durante todo el año a Oriente Medio, si no usarlo como punto medio a los otros 170 destinos por todo el mundo –principalmente en Asia, África y Oceanía– que ofrece en su abanico. Este, con miras sobre todo al cliente asiático, era uno de los objetivos que tenía el sector turístico para aumentar el gasti y la estancia media.

Se abre, además, una nueva vía de conexión a Oriente, para sumar la que ya existía con Estambul. no asusta esa competencia a la aerolínea nacional del estado de Qatar, conocedora de que su diferencia reside en el plus de calidad que ofrece, en conectar con un aeropuerto cinco estrellas de lujo y tener una flota de aviones de última generación y las máximas comodidades, no te eligen la compañía con mejor clase business por nada.

-¿Qué supone para Qatar Airways ampliar a todo el año la conexión Málaga-Doha?

-Al principio creíamos que principalmente el pasajero iba a ser de Doha y gradualmente se fueron incrementando los pasajeros de España, cuya respuesta ha sido muy buena. Decidimos a principios de marzo empezar con tres vuelos semanales, en junio y septiembre haremos cinco vuelos a la semana y en julio y agosto conexiones diarias. Málaga se ha convertido en la tercera ciudad con vuelo todo el año.

-Entonces, ¿pensaban que iba a ser principalmente un vuelo para usuarios de Oriente Medio y los españoles respondieron mejor de lo previsto?

-El vuelo ahora mismo es cincuenta-cincuenta. La mitad de pasajeros vienen a España, a Málaga, y la otra mitad es gente de la región volando a Qatar.

-¿Qué ha hecho Málaga bien para acabar teniendo esta relevancia para la compañía?

-Esta decisión es testimonio del dinamismo de la región y de cómo Málaga se ha convertido en una ciudad dinámica y moderna, atrayendo al tipo de pasajeros que quieren viajar al extranjero desde los 170 destinos que tenemos, con un hub en uno de los mejores aeropuertos del mundo, el de Haman. En Qatar Airways, desde la pandemia estamos trabajando duro para recuperar y ampliar nuestra red de vuelos y Málaga es un destino genial para conectar con África, Asia y Australia.

-¿Y qué debe seguir haciendo a partir de ahora para promocionar el destino?

-Málaga y sus administraciones nos han dado todo su apoyo y han trabajado con nosotros, haciendo más fácil el camino. Ahora trabajamos con ellos también para la promoción por todo el mundo de la ciudad y de la región. Es muy importante también señalar que tenemos un socio estratégico en España, que es Iberia, por lo que tenemos una estrategia paraguas, un desarrollo conjunto muy grande y Málaga es una de las grandes apuestas en el mercado español.

-La conexión de Málaga con Marbella, Ronda, Sevilla, Granada, también cobra importancia en esa estrategia paraguas.

-Es importante en los dos lados. Primero porque hay mucha gente que viene de esas ciudades a volar desde Málaga, pero también porque esas ciudades y toda la región es muy dinámica y favorece tanto a la gente que quiere volar por ocio, como a la que quiere hacer negocios. Es cierto que ahora mismo la parte de ocio es la más exitosa y ocupa un 70% de nuestros pasajeros.

-A la hora de mirar a Málaga, ¿qué marca tiene más fuerza a la hora de vender el destino, Málaga, la Costa del Sol, Andalucía, España?

-Están todas conectadas y todas tienen un poso positivo, es muy importante tener marcas fuertes de la ciudad, de la región y del país y en Málaga se consigue.

-¿Doha puede terminarse convirtiéndose en un hub más importante para Málaga con Asia que Estambul, que venía siendo referencia?

-Doha ya es relevante, porque venimos operando desde hace seis años. Además, el aeropuerto internacional de Haman es un aeropuerto de cinco estrellas –el de Estambul también lo es, pero de menos calidad que el de Doha–, que además es un aeropuerto muy compacto, fácil de usar, cómodo. Tenemos muchos servicios que ofrecer a los visitantes. No quiero comparar, pero pienso sinceramente que el aeropuerto de Haman es mejor. No tenemos miedo a la competencia, me gustaría que las personas probasen los dos y eligieran cuál es el que prefieren.