Remar contra el cáncer de mama: "No me creo lo que estoy siendo capaz de hacer"

Hace 24 años, a Ángeles Fernández se le cayó “el mundo encima” cuando le diagnosticaron cáncer de mama. “Fue muy duro perder un pecho”, relata. Hace seis, le dijeron que tenía un linfoma. De ambos se recuperó y volvió a su vida “normal”, excepto porque “no podía coger peso” ni moverse demasiado. “Vamos, me recomendaron todo lo contrario a lo que te dicen ahora”, asegura. Aunque nunca había practicado deporte en su vida, en 2021, con 61 años, le ofrecieron formar parte de un equipo de remo para mujeres que habían superado la misma enfermedad que ella había sufrido.

Al principio, tan solo fueron diez las que se animaron; ahora, afirma que hay 25 y diez en lista de espera. En un primer momento, ella decidió unirse porque pensó que sería bueno para fortalecer los brazos. Tras muchos meses remando dos días por semana junto a sus compañeras, confiesa que ha descubierto “un mundo totalmente nuevo” con el que asegura estar encantada. “Me veo otra persona, no me creo lo que estoy siendo capaz de hacer. He perdido 10 kilos y ahora cojo a mi nieta como si fuera una pluma. Además, he encontrado unas hermanas en mis compañeras”, manifiesta.

Y con ese espíritu, Ángeles y sus compañeras compitieron ayer sábado en la primera Regata Nacional organizada por el Real Club el Candado de Málaga para mujeres supervivientes de cáncer de mama, en el que participaron un total de ocho equipos y 116 mujeres, con el objetivo de paliar las secuelas físicas y emocionales que esta enfermedad ha dejado en sus vidas.

Esta fue la clasificación: medalla de oro Real Club de Regatas de Alicante; medalla de plata para el club de remo de La Cala Del Moral, Vikingas Rosas; medalla de bronce para el Club Náutico Benidorm&Anemonas, y en cuarta posición, las remeras del Real Club El Candado, Con Ellas.