Salud anima a los adolescentes de 13 a 21 años a vacunarse contra la meningitis antes de fin de año

Hay muchos tipos de meningitis y dos vacunas para cinco variantes. Una, que cubre sólo la B y otra que inmuniza contra las A, C, W e Y. En la actualidad, el calendario vacunal incluye de forma gratuita estas dos vacunas. De manera que los niños están protegidos contra todas meningitis para las que hay prevención. Pero dado que esas vacunas se han ido incorporando al calendario a medida que han ido saliendo al mercado -primero fue la que protege contra la C, luego la mejorada contra las ACWY y finalmente la que inmuniza contra la B-, hay algunos niños más mayores que están vacunados contra la C -que fue la primera que se comercializó-, pero no contra las otras variantes (dado que el fármaco salió con posterioridad). Y estar inmunizado contra la C no protege frente a las demás. Para colmo, en estos tiempos de movilidad europea entre muchos estudiantes, los otros tipos son bastante habituales en los países comunitarios.

Por eso, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2023, en Andalucía se puso en marcha una campaña para administrar la vacuna ampliada y proteger a niños andaluces frente a los tipos ACWY. En ese periodo se inmunizó a un total de 769.247 adolescentes y adultos jóvenes de entre 13 y 21 años, lo que supone una cobertura del 83%, en una gran iniciativa de rescate para la vacunación masiva titulada #ZeroMeningitis impulsada por la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Dado su éxito, Salud decidió prorrogarla un año más, hasta el 31 de diciembre del presente 2023. Puesto que se aproxima la fecha de finalización de la campaña, la Administración sanitaria anima a todos los jóvenes que actualmente tienen entre 13 y 21 años (nacidos entre 2002 y 2010) y que aún no hayan sido vacunados frente al meningococo ACWY, a que acudan a recibirla de forma gratuita en su centro de referencia antes del 31 de diciembre de 2023. Según aclara la Consejería, a partir de enero de 2024 en adolescentes se vacunará sólo a los que tengan 12 años, volviendo al calendario original.

La dosis se puede solicitar en su centro de salud y es suficiente una por vía intramuscular. Según destaca la Administración sanitaria, la vacuna es muy segura y se puede administrar a la vez que otras.

Campaña #ZeroMeningitis

En 2020, la Consejería de Salud y Consumo puso en marcha la campaña para vacunar contra la meningitis por meningococos de los serogrupos de tipo A, C, W e Y (MenACWY) a los más de 835.000 andaluces con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, debido a los brotes de esta enfermedad que se estaban produciendo a causa de estas bacterias en toda Europa y muchos países del resto del mundo. Esta enfermedad produce un 10% de mortalidad y un 30% de secuelas permanentes entre los supervivientes.

Esta bacteria se adquiere por vía respiratoria, de persona a persona, y los adolescentes y adultos jóvenes son especialmente propensos a transmitirse la bacteria de unos a otros. "En meses invernales, estar más tiempo en sitios cerrados, como las aulas, ayuda a la transmisión, pero no hay que olvidar que en verano muchos de ellos acuden a actividades masivas como campamentos, festivales de música, eventos deportivos, etc., en los que las distancias se acortan de nuevo y la transmisión de este tipo de bacterias es más frecuente", destaca la Consejería de Salud.

‘#ZeroMeningitis, que nada te pare’ es la campaña de sensibilización dirigida a adolescentes y sus familias, para informar de la vacunación, sobre por qué, cómo y dónde se deben vacunar en estas edades para prevenir la meningitis. Toda la información de esta campaña se encuentra en la página de la web del Plan de Vacunaciones de Andalucía (Andavac): https://www.andavac.es/campanas/meningitis/