Salud tranquiliza: los casos de tos ferina son leves y el porcentaje de ingresados es bajo

Dos días después de que sanitarios reclamaran una dosis extra contra la tos ferina ante el repunte de infección respiratoria, la Consejería de Salud lanza un mensaje de tranquilidad porque asegura que los casos son leves y el porcentaje de ingresados es bajo. Además, destaca en que con las altas coberturas de vacunación frente a esta patología -que es casi del 95% en menores y supera el 90% en embarazadas- "se consigue reducir la enfermedad grave en los niños más vulnerables".

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha emitido una nota en la que apunta que "los casos que se han detectado durante 2023 y en los últimos meses son de carácter leve, no produciéndose ninguna defunción ni en menores ni en adultos". La tos ferina aumenta no sólo en Andalucía sino en general lo hace en toda España. La Administración no indica en su nota que vaya a estudiar la petición de una dosis extra que hizo el martes pasado la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec).

El calendario infantil contempla dos dosis a los dos y cuatro meses y otras dos de refuerzo a los 11 meses y los seis años. Para que estén protegidos los recién nacidos mientras se inmunizan por el primer pinchazo, desde 2015, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) vacuna a las embarazadas entre las semanas 28 y 36 de gestación. Con esta medida se protege a los menores de tres meses.

"Hoy, la cobertura vacunal de la tos ferina en Andalucía en menores es de casi el 95% y la vacuna en las gestantes supera el 90%. En esta situación, manteniendo altas coberturas de vacunación infantil, (primovacunación y dosis de recuerdo) y altas coberturas de vacunación de las gestantes se consigue reducir la enfermedad grave en los niños más vulnerables", destaca Salud.

Respecto a la gravedad, la Administración sanitaria insiste en que el porcentaje de casos ingresados es bajo. La mayoría de las hospitalizaciones por esta enfermedad es en lactantes menores de cuatro meses y precisa Salud que "no se ha notificado la defunción de ninguno de los casos de 2023 ni de 2024".

Además, la Dirección General apunta que continúa siendo mayor el número de casos entre 3 y 11 meses que el de menores de 3 meses. Así viene ocurriendo desde 2016, a partir de la puesta en marcha de la vacunación de las embarazadas. Para Salud, ello "indica que la vacunación en la madre se sigue mostrado como una medida eficaz para proteger a los lactantes en los primeros meses de vida frente a esta enfermedad". Esto ocurre así porque la gestante, al estar vacunada, le transmite las defensas.

La Consejería también precisa los casos a nivel regional de tos ferina en los últimos años: 2019, 286; 2020, 24; 2021, 2; 2022, 4; 2023, 378 casos. Destaca Salud que durante los años de la pandemia, las medidas para contener el Covid también contribuyeron a disminuir de manera exponencial los casos de tos ferina. "Sin embargo, una vez que decaen dichas medidas, sobre todo la mascarilla y la distancia social, se ha producido un aumento de los casos", señala.

También apunta la Administración sanitaria que más del 80% de los casos declarados son menores de 15 años correctamente vacunados, "situación acorde con una población con altas coberturas de vacunación y las características de la vacuna utilizada y presentan buena evolución". Por su parte, los menores de un año siguen registrando la mayor tasa de incidencia, "aunque con valores más bajos que años anteriores a la pandemia".

La tos ferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio causada por Bordetella pertussis. Su presentación clínica varía con la edad y los antecedentes de vacunación. En los lactantes menores de 6 meses el cuadro típico de estridor puede no desarrollarse y los espasmos pueden seguirse de periodos de apnea. En los adolescentes y los adultos la enfermedad puede ser leve y no identificarse con tos ferina.

Salud destaca que además de los altos índices de vacunación en niños y embarazadas, hay medidas de control contempladas en el Protocolo de vigilancia y alerta de tos ferina (actualmente en revisión por la Ponencia de Vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica), que incluye entre otros ámbitos la vacunación, que también aportarán a dicho protocolo.