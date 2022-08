Sanitarios del Centro de Transfusión de Málaga instan a la donación de sangre ante el descenso en verano

Los pacientes enfermos no entienden de estaciones. Las transfusiones de sangre salvan millones de vidas cada año. Recibir una donación sanguínea puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Otras veces, para que personas con graves enfermedades potencialmente mortales puedan vivir más o con mejor calidad de vida.

En los meses estivales disminuye el número de donaciones. Sanitarios del Centro de Transfusión de Málaga han recordado que la actividad no debe cesar en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones debido a los accidentes de tráfico. Por eso, sus responsables hacen un llamamiento a favor de la donación. Emilio Alonso, médico y coordinador del centro asegura que la mayoría de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer, enfermedades hematológicas, pacientes con leucemia, tumores, trasplantes, hemorragias u operaciones. Afirma que no hay algo específico. "Se necesita todo tipo de sangre diariamente y diversa", subraya.

Fundamentalmente, se requieren los grupos negativos, como el O, que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia; y el A negativo. "Aunque se necesita cualquier tipo de sangre, los que mas hay es el A+ y 0+. Por lo tanto hay mucha demanda entre los grupos sanguíneos", afirma Paqui Guzmán, médico del Centro.

Este jueves, en el Centro de Transfusión, junto a Guzmán, se encontraba Juan Antonio Jiménez, donante desde hace más de 35 años. "Yo llevo toda la vida donando", aseguraba Jiménez. Destacaba que mientras pueda seguir haciéndolo, lo hará. "Hay que ayudar y concienciar más", insistía.

En otra camilla, se encontraba Silvia, donante de sangre por primera vez. "El médico me dijo que tenía los hematocritos altos y que podía probar, y aquí estoy", aseguraba la donante primeriza. Resaltaba que quería ayudar y que hasta ahora no se había "percatado" de la importancia que conlleva esta actividad en otras personas.

"En verano siempre es más complicado que la sala de donantes se llene, la gente esta de vacaciones y nosotros tenemos que abastecer a todos los hospitales de Málaga", resalta Alonso. El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga puso en marcha a principio de julio la campaña de verano de donación de sangre y plasma, que se puede realizar en el punto fijo de donación de Málaga capital y en los desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por toda la provincia.

Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Durante el periodo de campaña se enviarán correos electrónicos en la capital para fomentar la donación del punto fijo ubicado en el Hospital Civil y cuyo horario será de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas los lunes y de 09.00 a 14.00 horas de martes a sábado, excepto festivos.

Recomendaciones y normas antes de donar

Sanitarios del centro aseguran que las recomendaciones son las mismas en invierno y en verano. "Lo único, que con las olas de calor recomendamos hidratarse muy bien porque puede afectar a la tensión del donante", asegura el coordinador del Centro.

Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener un buen estado de salud. Además, hay requisitos específicos por la covid y la inmunización. En principio, cualquier persona mayor de edad con buen estado de salud es apto para donar sangre.

Desde el Centro informan que es importante cuando decidas ir a donar, no hacerlo en ayunas, y asegurarte de que han pasado al menos dos meses desde la última donación. También cabe destacar que los hombres pueden donar hasta 4 veces al año, mientras que las mujeres únicamente 3, ya que las mujeres también tienen pérdidas de sangre durante el periodo menstrual.

Emilio Alonso destaca que también es importante saber quién no puede donar, aunque antes se hace siempre un estudio médico previo a la trasfusión. No pueden donar sangre las personas enfermas de hepatitis B o C, VIH o sífilis, además de los diabéticos dependientes de la insulina, los epilépticos en tratamiento o las personas con enfermedades graves.

Sanitarios reclaman a personas jóvenes para donar

Durante el primer semestre de 2022, se han registrado en Málaga un total de 25.027 donaciones: 24.047 de sangre y 980 de plasma. También hay que destacar que durante este semestre se han incorporado 2.988 donantes nuevos, que suponen el 12% de la cifra global de donaciones de sangre entera en este periodo.

El perfil de la persona que viene a donar sangre es "muy ambiguo". "Nosotros estamos haciendo hincapié en que la gente joven tiene que dar un paso a donar sangre porque la población cada vez es más longeva" asegura Alonso, médico del Centro. Recalca que existen patologías crónicas y que se puede "salvar vidas" instando a los jóvenes sobre la concienciación de una actividad necesaria para aquellos que quizá "no tienen más de cinco días de vida".

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas, webs y redes sociales del centro de transfusión de Málaga: www.donantesmalaga.org o https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donar-sangre.