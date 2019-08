De Sara Baras en Estepona a los 'Pueblos Blancos Music Festival': un entrenamiento perfecto de cara a la Feria de Málaga 2019

Hay quien se pregunta si después del concierto de Jennifer Lopez en Fuengirola puede haber algo que llene el vacío dejado por semejante planazo veraniego.

Pues ya os decimos nosotros que sí, que desde el Pueblos Blancos Music Festival a la Feria de Coín pasando por las Noches en Blanco de Vélez-Málaga y por la presentación de su espectáculo Sombras de Sara Baras en Estepona, la provincia de Málaga se recarga una vez más las pilas para ofrecer un fin de semana lleno de actividades.

De este modo, del viernes 9 al domingo 11 de agosto afrontamos el entrenamiento perfecto para prepararnos para la gran cita de este mes en la Costa del Sol: la Feria de Agosto de Málaga, que este año es la más larga de la historia con diez días de pura diversión.

Así que ármate de valor y plántale cara al verano saliendo para pasarlo como nunca en:

Sara Baras presenta su espectáculo 'Sombras' en Estepona

Antequera se rinde al flamenco

IV edición del Pueblos Blancos Music Festival

Feria de Coín 2019

Las 'Noches en Blanco' de Vélez-Málaga

Festival de Verdiales en Villanueva de la Concepción

VI Certamen Mundial de Jamón Popi de Estepona

Festival Pinsapo Sound en Ronda con Omar Montes

Concierto de ‘Juego de Tronos’ en Estepona

Día del Turista de Torre del Mar con una tarta gigante

Miguel Poveda actuará en el Starlite

Feria de Verano Santa María del Mar en Torremolinos

Jornadas de reciclaje y limpieza de playas en Rincón de la Victoria

Feria del Libro de Marbella

V Festival de Copla de El Palo ‘Memorial Jesús López’

Toros en Fuengirola

III Festival Acompasado de Vélez-Málaga 2019

'A la Fresca, Música en el Mar' en Mijas

Mari Peña y Luisa Chicano y sus grupos flamencos en Benalmádena

Visita guiada al Parque de Málaga

El Canario más sonoro

Ajedrez en Coín

Gala solidaria de Starlite

La Bienal de Flamenco de Málaga llega a Marbella

VIII Travesía Brazadas Solidarias Acantilados en Rincón de la Victoria

Espectáculo 'Sombras' de Sara Baras en Estepona

La bailaora Sara Baras presenta este sábado 10 de agosto en la plaza de toros de Estepona (22:15), su último espectáculo Sombras. La compañía de baile de Sara Baras recala en la ciudad costasoleña tras triunfar en los teatro más importantes del mundo, como el New York City Center o el Adrienne Arsht Center de Miami, además de los teatros más importantes de Europa Central y de grandes ciudades de toda España.

El espectáculo está compuesto por 13 coreografías, entre ellas, La Farruca, uno de los bailes más representativos de la artista a lo largo su carrera, y que hace de hilo conductor en esta nueva representación.

Las entradas están a la venta en www.emelleventos.es y en el Kiosko del Paseo Marítimo, de 18:00 a 22:00.

Antequera, capital del flamenco

El viernes 9 y el sábado 10 de agosto, Antequera se convierte en capital del flamenco y rinde homenaje a este puro arte con dos actuaciones en la plaza de los Escribanos, con el incomparable marco renacentista de la Real Colegiata de Santa María como telón de fondo. Ambos eventos son de entrada libre y darán comienzo a las 22:30 horas.

Así, el día 9, el guitarrista y compositor José Luis Lastre ofrecerá un concierto en el marco de la Bienal de Arte Flamenco, que organiza la Diputación de Málaga, para presentar su trabajo 'Mi mejor sueño'.

El sábado 10 se celebrará la XXXIV Noche Flamenca de Santa María, tradicional festival antequerano que recibirá este año, al cante, a José de la Tomasa, La Macanita y José León, ganador del Concurso de Cante Flamenco Juan Casillas 2019. A la guitarra actuarán El Perla, Manuel Valencia y Patricio Moreno. También habrá turno para el baile de la mano de Laura Guerra, y la presentación estará a cargo de Francisco López Godoy.

IV edición del Pueblos Blancos Music Festival

La IV edición del Pueblos Blancos Music Festival se celebra este año del 8 al 11 de agosto con conciertos en Ronda, Montejaque, Grazalema y Villaluenga del Rosario.

En Ronda, los espectáculos serán de 20.30 a 01.00 horas en el Auditorio de Blas Infante, los días 8, 10 y 11, no habiendo conciertos el día 9 por la coincidencia con el festival 'Pinsapo Sound'.

Este evento llenará de música a estos municipios de la Serranía con la presencia de importantes bandas internacionales de blues, country, rock, pop o jazz, con nombres tan relevantes como Joe King Carrasco, Oscar Ornelas, Suso Díaz, Border Soul o Los Skarnales.

Se creara así un intercambio cultural y musical entre bandas norteamericanas, proveniente principalmente de la capital estadounidense de la música en vivo situada en Austin (Texas) y grupos españoles.

Los conciertos serán gratuitos en las cuatro localizaciones y, en esta edición, se propone un programa con mayor número de participantes y de géneros.

Feria de Coín 2019

La Feria de Coín 2019 nos trae a El Canijo de Jerez, Jarrillo Lata y El Morta que actuarán en directo en la plaza Alamenda.

Las Fiestas Patronales de Coín que comienzan este viernes 9 de agosto y durarán hasta el 15 de agosto cuando tendrá lugar el concurso subasta al mejor lote de tomate Huevo de Toro.

Este viernes se dará el pistoletazo de salida a una feria que este año llega con un aire renovado. La intensa programación está protagoniza por la música y las actuaciones en directo y la intervención de varios artistas locales.

En concreto, disfrutaremos de la actuación estelar de El Canijo de Jerez, Jarrillo Lata, el humorista El Morta y los artistas locales Antonio Merchán, Alejados y Dvuelta. Para los más jóvenes habrá actividades acuáticas, fiesta del color y fiesta de la espuma.

Las 'Noches en Blanco' de Vélez-Málaga

El viernes 9 y el sábado 10 de agosto tendrán lugar las 'Noches en Blanco' de Vélez-Málaga. El centro histórico del municipio acogerá conciertos, exposiciones y talleres, y todos los espacios culturales permanecerán abiertos de 20.30 a 00.30 horas.

Vélez-Málaga se prepara para celebrar una nueva edición de sus 'Noches en Blanco' , que llenarán de actividades culturales sus calles, plazas y monumentos.

El programa de las jornadas contempla multitud de actividades distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, y cada noche la velada se cerrará con actuaciones musicales.

La plaza del Carmen acogerá el rincón de 'El Arte de Vélez-Málaga', escenario de diferentes academias de bailes populares y baile moderno incluyendo la actuación de los campeones de España de Fit-Kid.

Se llevarán a cabo recorridos teatralizados y representaciones históricas, y en el Museo de Vélez-Málaga (MUVEL) se habilitará una zona específica infantil donde los más pequeños podrán disfrutar de títeres y cuenta cuentos.

VI Certamen Mundial de Jamón Popi de Estepona

Estepona acoge un año más el Certamen Mundial de Jamón Popi, una de las mayores catas de productos ibéricos, que celebrará su sexta edición desde este viernes 9 al jueves 15 de agosto con 55 expositores y 150 cortadores de jamón profesionales procedentes de todo el país.

El paseo marítimo Pedro Manrique del municipio vuelve a ser el enclave elegido para la celebración de este evento.

Como cada año, se podrán degustar platos de jamón y embutidos a un precio de 5 euros.

Las actuaciones musicales son uno de los principales atractivos del evento, que ofrecerá cada noche un concierto en directo.

Este año, los artistas invitados serán Bordón 4, Rafael Cremades, Dani Márquez, Rocío Cortés, Fran Bravo, Piratas Flamencos, Valerie Blue, Nolasco y Los Centellas.

Todos los conciertos serán de entrada gratuita y darán comienzo a las 23:30 horas.

Festival Pinsapo Sound en Ronda con Omar Montes

De la mano del primer festival Pinsapo Sound llega a la plaza Teniente Arce de Ronda y con acceso gratuito el concierto de Omar Montes este viernes 9 de agosto.

Todo un evento que continúa el próximo jueves 15 de agosto, día festivo nacional, con un tributo a los ochenta de la mano de'No me pises que llevo chanclas, La Unión, Javier Urquijo de Los Secretos, y Cover de los 80. ¡No te lo puedes perder, nostálgico!

Concierto de ‘Juego de Tronos’ en Estepona

Si eres de los que aborrece su final, te aguantas. Mientras, puedes disfrutar en el Auditorio Felipe VI de Estepona acoge este viernes 9 de agosto a las 20:00 horas un concierto dedicado a la mítica serie ‘Juego de Tronos’.

La actuación estará acompañada de vídeos y de comentarios que introducirán detalles de las composiciones y anécdotas de la serie. Entre los temas que se interpretarán se encuentran: 'Main Theme', 'Light of the Seven', 'Rains of Castamare', 'The Night King'o el tema de los 'Stark'.

Los temas de la serie estarán interpretados por la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén y tras la actuación se inaugurará la exposición ‘Fuego y Sangre’ que contará con la presencia de ‘cosplayers’ ataviados como personajes de la serie.

También se instalará un ‘Trono de Hierro’ donde los freaks se podrán fotografiar.

Día del Turista de Torre del Mar con una tarta gigante

El Día del Turista es muy especial en Torre del Mar ya que lo celebra con una tarta gigante.

El núcleo poblacional de Vélez-Málaga celebra así este viernes 9 de agosto la cuarta edición del Día del Turista con una degustación gratuita de una tarta gigante para más de 4.000 personas. La cita tendrá lugar a las 19:30 horas, en el paseo marítimo junto al Faro.

La tarta tendrá unas medidas de 8,50 metros y estará elaborada con fondant, nata, chocolate y bizcocho de vainilla.

Miguel Poveda actuará en el Starlite

El cantante Miguel Poveda actuará en el Starlite 2019 este viernes 9 de agosto.

La voz del flamenco, Miguel Poveda, una de las voces más interesantes y personales del flamenco, regresará a Starlite sin perder las raíces pero también sin fronteras y con la libertad como bandera.

Miguel Poveda ha sabido construir su carrera con amor y constancia. Ahora, con casi 30 años de trayectoria profesional, Miguel Poveda derrochará su talento en el escenario Auditorio del festival para el disfrute de su público, de quien siempre ha recogido su reconocimiento y crítica con humildad y agradecimiento, pero también con el compromiso por superarse día a día.

Feria de Verano Santa María del Mar en Torremolinos

La Feria de Verano Santa María del Mar en Torremolinos tendrá lugar en la playa del Bajondillo este viernes 9 y el sábado 10 de agosto, de 20:00–03:00 hora, y la recaudación irá destinada a Cáritas en Torremolinos

La gala estará amenizada la velada del viernes por la orquesta 'A compás' y el sábado con música ambiente.

El festejo dispondrá de servicio de barra con comida y bebidas a precios populares. También se realizarán numerosas actividades como bailes, concursos, sorteos y múltiples sorpresas.

Jornadas de reciclaje y limpieza de playas en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria busca remover conciencias medioambientales este fin de semana con un programa de fomento del reciclaje en sus playas, que se llevarán a cabo los días este viernes 9 y sábado 10 de agosto en diferentes puntos del litoral rinconero.

El viernes 9 de agosto, el Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos de Málaga y Ecoembes, pondrán en marcha la campaña de información y el sábado 10 de agosto se celebrará una jornada de limpieza de playas organizada por el Grupo de Consumo Ecológico Rincón de la victoria en colaboración con el Ayuntamiento, el Club de Montaña, la Escuela de buceo Ecodive y Fridays for Future de Rincón de la Victoria.

La jornada comenzará a partir de las 08:00 horas con la creación de cinco grupos que se repartirán de la siguiente manera: dos en Rincón, frente al Ayuntamiento y junto a los Acantilados y la Virgen del Carmen; dos en La Cala del Moral, junto a El Cantal y frente a la Plaza de la Iglesia y uno en Torre de Benagalbón, junto al Arroyo Granadillas.

Feria del Libro de Marbella

El hombre no sólo vive de pan y circo, sino que también gusta de posturear de vez en cuando. Y para ello, qué mejor que pasarse por la Feria del Libro de Marbella.

Este año cuenta con la participación de 17 librerías que tienen abiertos sus expositores hasta el 18 de agosto en el paseo de la Alameda en horario de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00, de lunes a sábado, y de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00, los domingos.

Entre las actividades programadas para este viernes 9 de agosto, está la presentación de 'La Venganza de Luis Olmedo' de Mamen Molina.

También este viernes continuará el ciclo infantil 'Musicuentos del Mundo Mundial', con pases a las 20:00 y 21:00, en el Paseo de la Alameda, que volverá a celebrarse este viernes 9. Musicuentos del Mundo Mundial es una serie de cuentos escogidos de los cinco continentes que serán acompañados por música de distintos países, tocada en directo por el mismo cuentacuentos.

El sábado 10, a las 20:00 horas se realizará en el stand de Ediciones Algorfa una firma autores de 'Pasaje Begoña'.

En cuanto al domingo 11 de agosto, Josefina Arias y Encarnación Urbano firman 'Magiltral Sinfonía'.

Villanueva de la Concepción celebra su Festival de Verdiales

Villanueva de la Concepción celebra este sábado 10 de agosto la XXXIX edición de su Festival de Verdiales, el evento más antiguo de la provincia con 15 pandas de los tres estilos: Almogía, Comares y Montes. Las pandas de verdiales recorrerán las calles del municipio desde el inicio de la tarde, para después comenzar las actuaciones de las mejores peñas de la provincia.

El coste de las entradas será de 3 euros, con la seguridad de que la fiesta se alargará hasta altas horas de la madrugada con grupos que recorren el pueblo y que los asistentes podrán degustar toda clase de productos típicos del municipio.

El Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción es uno de los eventos más concurridos y distinguidos de la provincia y está organizado por el Ayuntamiento y la Peña Flamenco Verdialera El Torcal, además colaboran la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, Unicaja y la Federación de Pandas de Verdiales de Málaga.

V Festival de Copla de El Palo ‘Memorial Jesús López’

El V Festival de Copla de El Palo ‘Memorial Jesús López’ reúne este sábado 10 de agosto a numerosos artistas y será a beneficio de la asociación de autismo de Málaga.

Tendrá lugar en el Auditorio Curro Román a partir de las 22:00 horas.

El festival, cuya madrina de honor es Patricia Vela, será presentado por Álvaro Alcaidhe, y durante la noche actuarán artistas de El Palo, de Málaga y de otras localidades.

Concretamente se subirán al escenario al cante: Miguel Ángel Palma, Rosa Marín, Inmaculada Paniagua, Ana González, Cristian Coto, Montse Delgado, Carmen Márquez, Macarena, Leonor Coral. Estarán acompañados por la Orquesta de Fran Rivero, el Ballet de José Lucena y Esperanza Márquez.

Como en ediciones anteriores, habrá un donativo solidario de 5 euros que estará destinado a una ONG de la capital, que en esta edición será para la asociación Autismo Málaga.

Toros en Fuengirola

Antitaurinos, cierren los ojos: la plaza de toros de Fuengirola inaugura este viernes 9 de agosto a las 22:30 horas su programa de actividades para las noches de verano, con una corrida cuyo cartel componen Cayetano Rivera, Emilio de Justo y Pablo Aguado.

Tiene un coste de 30 euros para el público general y 20 para los jóvenes, que tendrán un tendido especial.

La programación continúa durante el mes de agosto con espectáculos flamencos ecuestres, espectáculos de estilo libre y de recortadores.

III Festival Acompasado de Vélez-Málaga 2019

El III Festival Acompasado de Vélez-Málaga 2019 se continúa este viernes 9 de agosto en el Auditorio del Cerro de San Cristóbal, junto a la Ermita de los Remedios y será totalmente gratuito, hasta completar el aforo.

El flamenco, en este caso fusionado con otras músicas del mundo, vuelve a ser la piedra angular de la cultura de Vélez-Málaga y este viernes cuenta con la presencia de Samaruco Flamenco.

Samaruco Flamenco es viaje musical entre lo tradicional y la vanguardia, lo puro y lo heterodoxo. Todas las disciplinas del flamenco se unen y desarrollan en este bonito proyecto cultural de jóvenes de la zona de la Axarquía.

'A la Fresca, Música en el Mar' en Mijas

El evento 'A la Fresca, Música en el Mar' de Mijas es un ciclo de actuaciones que tendrá lugar en esta nueva edición en el enclave único de la Plaza de Torreón, frente a la Playa de La Cala.

El sábado 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas darán comienzo las actuaciones con el III Festival de Folclore Internacional que contará con la participación de los Coros y Danzas Virgen del Rosario, Nona Asri Indonesia Group, y el grupo de baile Sur de Andalucía de la Universidad Popular de La Cala de Mijas.

Mari Peña y Luisa Chicano y sus grupos flamencos en Benalmádena

El sábado 10 de agosto en la calle las Flores de Arroyo de la Miel, a las 22:00 hora, Mari Peña y Luisa Chicano y sus grupos flamencos ofrecerán todo un espectáculo.

La calle como lugar de reunión donde compartir y disfrutar con vecinos y visitantes de un concierto, una obra de teatro o una partida de ajedrez. Las calles se llenan movidas por la cultura al ritmo del programa Cultura en la Calle.

Ésta es una oferta novedosa que comenzó en el año 2016, ofreciendo conciertos de flamenco, jazz, música clásica... así como teatro y ajedrez al aire libre durante los meses de julio y agosto en lugares tan simbólicos y emblemáticos de los tres núcleos de población principales de Benalmádena.

Visita guiada al Parque de Málaga

El Museo del Patrimonio Municipal (Mupam) ofrece la oportunidad de conocer la historia del parque, su creación, ornamentación escultórica y arquitectónica, en un recorrido que comienza en la propia colección del Museo.

El sábado 10, a las 19:00 el recorrido se realizará por el lado sur, sobre las esculturas.

Actividad gratuita y destinada a todas la edades, previa inscripción en difusionmuseo@malaga.eu

El Canario más sonoro

El sábado 10 de agosto, a las 19:30 horas, el centro CEULAJ (Centro Europeo Latino-americano de la Juventud) de Mollina acoge el 'El canario más sonoro', que pretende reclamar el lugar de privilegio que en el flamenco ganó Juan Breva, con una exitosa trayectoria artística que le consagró como el «rey de los cantadores»

'El canario más sonoro', a través de once escenas, basadas en los cantes que Breva grabó en 1910 y en una composición de Ramón Montoya, recorre la vida y obra de un cantaor al que el flamenco no puede olvidar y del que su tierra ha de sentirse orgullosa.

El elenco esta formado por Ríos Cabrillana yAlberto Torres.

Ajedrez en Coín

El XXV Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga que organiza el ente provincial en colaboración con la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez sigue recorriendo los municipios de la provincia.

El circuito continuará este sábado, 10 de agosto, con el XXIII Open de Ajedrez Ciudad de Coín, que se celebrará en el Centro Comercial la Trocha del municipio.

Gala solidaria de Starlite

El domingo 11 de agosto la solidaridad de Starlite celebra diez años de la mano de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán.

A las 19:45 horas dará comienzo el photocall de Ford, previo a la Red Carpet en la Cantera de Marbella, donde tendrá lugar por décimo año consecutivo, Starlite Gala.

Starlite Gala es una noche filantrópica que destina el cien por cien de lo que recauda a través de la cena, donativos y la subasta, a las fundaciones de los anfitriones: 'Lágrimas y Favores' de Antonio Banderas y la Fundación Starlite, presidida por Sandra García-Sanjuán.

La gala contará con su tradicional subasta, en la que se sacarán a puja grandes obras de arte de reconocidísimos artistas como José María Cano, la artista mexicana Roberta Lobeira, Elisabeth Ollé, Bibiana Domit, José Luis Puché y Blanca Cuesta, además de experiencias únicas que se encargará de desvelar la polifacética presentadora Luján Argüelles.

Las actuaciones especiales que acompañarán a la gala vendrán de la mano de Sara Baras, David Bisbal, Carlos Rivera, Diego Torres y Mago Pop.

La Bienal de Flamenco de Málaga llega a Marbella

La VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga llega este domingo 11 de agosto a Marbella con el propósito de fomentar el arte jondo, ofrecer una gran oferta cultural durante seis meses y reactivar la industria ligada a este género musical con 'Numen', espectáculo de Carmen González.

A las 22.00 horas, en el Teatro Ciudad de Marbella, la bailaora malagueña Carmen González estrena 'Numen', en cuyo espectáculo estará rodeada de artistas invitados: Marcos Flores (baile), José Valencia y David Lagos (cante) y Juan Requena.

Las entradas para 'Numen' están ya a la venta al precio de 20 euros.

Se pueden adquirir en www.mientrada.net, en el número de teléfono 902 646 289, en las oficinas de Correos y en la taquilla del Teatro Ciudad de Marbella el mismo día del espectáculo, a partir de las 20.30 horas.

VIII Travesía Brazadas Solidarias Acantilados en Rincón de la Victoria

El evento deportivo VIII Travesía Brazadas Solidarias Acantilados tendrá lugar entre las playas de La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, este domingo 11 de agosto.

La recaudación irá destinada a la instalación de plantas potabilizadoras de agua en colegios de Anantapur para beneficiar a más de 1.500 niños y niñas que habitan en esta región.

El municipio acoge por octavo año consecutivo uno de los eventos más atractivos dentro del calendario anual deportivo debido a las características de la prueba y el escenario donde se desarrollan: Los Acantilados.

La travesía cuenta con tres recorridos donde destaca la prueba reina y puntuable para la red de travesías solidarias a nivel nacional, que se iniciará a las 12:00 horas con un recorrido de 2.500 metros desde la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria.

Desde allí, los participantes iniciarán una marcha por el Paseo Marítimo, cruzando los túneles de El Cantal hasta llegar a la Estación de La Cala del Moral, momento en el que los nadadores entran en el agua para cruzar Los Acantilados y El Tajo para volver al punto de salida.

La segunda prueba consiste en una travesía de iniciación que saldrá a partir de las 13:00 horas desde la Playa de El Tajo a la altura de la Zona de la Virgen del Carmen y que contará con un recorrido de 1.000 metros.

Por último, la travesía infantil (hasta los 14 años), que tendrá como punto de salida la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria a partir de las 13:30 horas, consistiendo en un recorrido de 500 metros ida y vuelta al punto de origen.

