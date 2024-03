El precio de los apartamentos y balcones en Málaga para esta Semana Santa: prepare el bolsillo

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Málaga capital se prepara para recibir a una avalancha de visitantes en sus alojamientos turísticos. Según los datos proporcionados por la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), se espera que desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, la ocupación alcance niveles máximos, con prácticamente el 70% de las viviendas y apartamentos turísticos ya reservados, un incremento del 8% respecto al año anterior en estas mismas fechas.

En el portal Booking.com se encuentra disponible un apartamento de 85 metros cuadrados con balcones directos a la Alameda Principal, en pleno recorrido oficial por el que pasan todas las cofradías. Tres dormitorios, sala de estar, cocina privada y todo tipo de comodidades que incluyen paredes insonorizadas para cuando las saetas y las marchas procesionales hagan que sea complicado conciliar el sueño.

El precio es de 527 euros por una noche para el Domingo de Ramos. Sin embargo va aumentando gradualmente conforme avanzan los días de la semana, siendo 876 euros el precio por una noche para el Viernes Santo. También existe la posibilidad de poder reservar este alojamiento para toda la semana por un coste que ronda los 5.000 euros.

Más asequibles son algunas de las pocas ofertas que quedan disponibles en Milanuncios. Calle Atarazanas, un pequeño apartamento de una habitación con balcones con vistas desde donde poder disfrutar de los tronos: 210 euros para la noche del Domingo de Ramos. Y mismo patrón, el precio va subiendo hasta alcanzar los casi 600 euros en Jueves Santo, cuando la Legión visita Málaga.

En plena calle Carretería se ofrece un apartamento por 350 euros la noche, y en este caso el precio si se mantiene igual todos los días de la semana, con un coste de 3.150 euros en el caso de querer alquilarlo toda la semana.

La cosa cambia en lo que a hoteles se refiere. Para alquilar por ejemplo, una habitación en establecimientos como el Hotel Molina Lario, situado a unos pasos de la Catedral, el precio de una habitación básica con ventana rondaría los 400 euros la noche, mientras que si se trata de un cuarto con balcón alcanzaría los 600.

Y si hay capricho de balcón, pero no hay dinero como para alquilar todo un piso o una habitación de hotel, ya existen plataformas como Alquilarbalcon.es, en la que se pueden encontrar ofertas que oscilan entre los 100 y 300 euros por día.

Guillermo Cuevas, gerente de Lodging Málaga, cuya empresa ofrece apartamentos situados estratégicamente en la Plaza de la Constitución, comenta que el éxito de alquileres tanto de pisos como de balcones se debe a la búsqueda de "comodidad" de los locales. Según Cuevas, el perfil de los clientes se divide en dos categorías principales: aquellos que alquilan los pisos exteriores con balcones y vistas a las calles por donde pasan las procesiones, y los que alquilan los interiores.

"Los clientes que optan por los apartamentos exteriores suelen ser en su mayoría españoles, especialmente locales, que desean sumergirse por completo en la experiencia de la Semana Santa. Los precios para estos apartamentos pueden alcanzar los 5.000 euros por la semana completa, de sábado a sábado. Por otro lado, los apartamentos interiores, están destinados principalmente en estas fechas al turismo vacacional. Tienen un precio más bajo, rondando los 1.500 euros por semana completa", explica Cuevas.

El empresario asegura que en lo que respecta a las reservas, los apartamentos exteriores suelen estar reservados desde julio del año anterior, y que dan prioridad a los clientes habituales, de forma que para querer alquilar uno de dichos pisos, hay que esperar primero a que el cliente inicial rechace la opción de repetir al año siguiente.

No solo las empresas de alquiler de apartamentos se benefician de esta demanda. Los residentes también encuentran oportunidades para sacar provecho. Martin Cheratti, es uno de los muchos vecinos de la zona centro de Málaga que alquila su balcón con vistas a la calle Casapalma a través de plataformas como Milanuncios. El costo varía según las horas que dure el paso de la procesión que se quiera presenciar, con precios que oscilan entre los 150 y 250 euros.

Es la primera vez que Cheratti se aventura en este negocio, motivado por la alta demanda que percibe en la ciudad durante estas fechas tan especiales. En sus propias palabras: "Si lo hago es porque hay demanda, y donde hay demanda nace una oferta". Su objetivo es ofrecer una experiencia "cómoda" a los clientes que decidan alquilar su balcón, proporcionándoles además alguna opción para picar durante el tiempo que pasen allí.

Cheratti confiesa que esta práctica es "un tanto inusual" para él, que siendo argentino "no está acostumbrado a este tipo de celebraciones". Sin embargo, reconoce la "singularidad y el énfasis" con el que se celebra la Semana Santa en Málaga, describiéndola como "más pomposa y extravagante" que las festividades religiosas que tienen lugar en su país.

Aunque las mejores ofertas están casi en su totalidad agotadas, todavía hay esperanzas para quienes no han sido previsores y se han quedado con las ganas de alquilar una habitación de hotel o apartamento. No tendrán que esperar al año que viene. Only YOU Hotel brindará la oportunidad de vivir la Semana Santa desde cuatro de sus balcones a un "selecto grupo de personas". Tres de estos balcones serán sorteados entre aquellos que disfruten de los establecimientos del hotel entre el 11 y el 22 de marzo. El cuarto será adjudicado al azar a través de las redes sociales oficiales de @onlyyouhotelmalaga.