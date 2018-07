De la Torre, abierto a hablar con la Junta del Metro en superficie al Civil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, da pie a mantener vivo el Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Muestra de ello es que el regidor fue claro ayer al mostrarse "abierto a hablar" del modelo defendido por la Junta de Andalucía, al que viene oponiéndose en los últimos años. A pesar de este gesto, pendiente de que se concrete una próxima reunión con el consejero de Fomento, Felipe López, para abordar este asunto, el mandatario local se postuló a favor del soterramiento del trazado del ferrocarril urbano desde el entorno de El Corte Inglés hacia la zona norte. Una solución que él mismo puso sobre la mesa semanas atrás, arguyendo como elemento a favor de su nueva apuesta la intención del Gobierno andaluz de impulsar la construcción de un nuevo hospital en la zona.

"Siempre estoy abierto al diálogo pero lo del hospital es un argumento más, preguntarse si no vale la pena hacer el esfuerzo de soterrarlo con apoyo del Ministerio, y ahora teóricamente le debe ser más fácil buscar acuerdos para una solución más ambiciosa que no cree más problemas de tráfico que el hospital puede generar", expuso. Desde su punto de vista, el Metro enterrado respondería de manera más adecuada al crecimiento de tráfico que generaría el nuevo centro hospitalario y no dañaría a las líneas de la EMT. "Estoy siempre abierto al diálogo para buscar lo mejor para Málaga", añadió.

Precisamente, el tema del nuevo hospital también mereció la reacción del alcalde, quien semanas atrás desveló que un informe elaborado por los técnicos de Urbanismo apuntaba a los suelos del Civil como la mejor de las alternativas para esta infraestructura. Una línea de acción que no parece que comparta la Junta.

Por este motivo, el regidor consideró "bueno" que el Gobierno andaluz elabore un informe que incluya las ventajas e inconvenientes de las dos ubicaciones posibles: al norte del Materno Infantil y en los aparcamientos del Hospital Civil, ambos terrenos propiedad de la Diputación de Málaga. Sobre el primer emplazamiento recordó la existencia de una serie de servicios, dependientes de la institución provincial, como el centro La Noria, la Casa Ronald McDonald, el centro para discapacitados Virgen de la Esperanza o el colegio Montessori que habría que reubicar.

En este sentido, volvió a mostrar su disposición a buscar suelo para dichos servicios si los terrenos tras el Materno fueran los elegidos por la Junta, pero insistió en que el informe de Urbanismo especifica como más idóneos los terrenos del Civil por los problemas de tráfico o los servicios que se prestan en la superficie tras el Materno. El proyecto de la Junta se valora en unos 200 millones, con capacidad para unas 800 camas.