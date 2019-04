La delegada de Educación en un vídeo: "La gente viene a mi despacho con miedo, diciendo que está amenazada"

Exhausta. Así se ve a la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Mercedes García Paine en un vídeo que subió a su cuenta privada de Instagram. Sin ánimo de que se hiciese público, al menos así lo confirman fuentes de su entorno, la delegada que asumió el cargo el pasado 12 de febrero habla de las dificultades de su situación, de las jornadas interminables de trabajo y del "marrón que tiene la Junta".

Además habla de que la gente "tiene miedo, está amenazada, vienen a mi despacho acojonados diciendo que están amenazados... Y si empezamos a levantar expedientes, malo. Malo porque no hay por dónde coger las cosas, y mira que estoy intentando ser políticamente correcta pero es muy difícil ser políticamente correcta, de verdad os lo digo".

"Sabéis que estoy acostumbrada a hacer vídeos en directo, siempre con mensajes muy positivos, pero es muy difícil estar en esta situación", dice la delegada y muestra su cansancio "tras otro nuevo día de 12 horas de trabajo continuo". García Paine confiesa que "esto se ha convertido en mi día a día, estar el día entero en la calle, lógicamente me ha cambiado la vida, sabíamos que esto podía ocurrir y no es fácil asumir que tengo que dejar atrás todo por lo que había luchado".

Agrega que "madre mía el marrón que tiene la Junta, cuántas cosas hay que cambiar, siempre con gente por arriba que son los que te dan las órdenes". Y continúa diciendo que "la verdad es que no puedo quejarme del equipo que tengo porque os aseguro que son personas que se están dejando la piel como me la dejo yo, pero es que hay tantas cosas que solucionar y cambiar... que cada día se me hace un poco más difícil, la verdad".

La delegada de Educación e Igualdad indica en este vídeo lo "difícil que es perder la libertad de poder decir la verdad sin tapujos" pero garantiza que "aquí sigo, voy a dejarme la piel por hacer las cosas bien, tengo una parte muy social, hay que saber medir las cosas y hay muchas cosas...", añade.

Aunque la delegada ha declinado hacer declaraciones al respecto, fuentes cercanas afirman que "este vídeo salió de su entorno más privado, que no era público y que su intención ahora es seguir trabajando y ayudando en su labor como delegada de la Junta de Andalucía". Además, consideran que "se está creando un morbo innecesario" sobre esta publicación que fue hecha "en un momento de bajón", como declara la propia García Paine en la grabación.