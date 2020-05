Fase 2 de la desescalada. Todo puede ser que se convierta en el desfase 2, visto lo visto. Desde el lunes 1 de junio tendremos mayor libertad. Un momento perfecto para comenzar a considerar ir a esos yacimientos arqueológicos de Málaga que te prometiste a ti mismo -durante el confinamiento estricto- visitar sin falta en cuanto pudieras. Porque la vida es muy corta. Y en cualquier momento uno hace tururú y se ha marchado sin ver todas las cosas que hay que ver.

Esta, desde luego, es una perspectiva un tanto asfixiante, pero lo mejor de estos yacimientos que a continuación te listamos es que relativizan el presente: es la perspectiva del pasado, amigos, que viene a recordarnos que todo lo que nos ocurre es, bueno, futura historia.

¿Quién se acuerda de la Peste Negra poniendo pasta arriba Europa? Esto no quiere decir que no debamos ser conscientes del profundo sufrimiento que la crisis del coronavirus está acarreando a incontables personas. Quiere decir que si no somos una de esas personas, demos gracias a quien consideremos oportuno y dejemos de molestar un poquito, ya sea en la calle, en las redes sociales, o en la mesa que con tanto cariño ha puesto para ti tus padres: deja de pelearte con tu cuñado (el de Podemos, o el de Vox, tanto monta, monta tanto).

Bueno, después de esta diatriba, a lo que íbamos: yacimientos arqueológicos malagueños que visitar y que han estado aguardando el regreso de todos los amantes de la herencia cultural y patrimonial de la provincia:

Necrópolis dolménica de Corominas, en Estepona

En el año 2007, en Estepona, en parque San Isidro Labrador, más conocido como Los Pedregales, se inauguró el Centro de Interpretación de Corominas para el estudio de la necrópolis de dólmenes que se encuentra en este paraje. Este centro fue construido después de que en 2001 se encontrara, gracias a unos trabajos de la autopista, el yacimiento prehistórico.

Formada por varias estructuras revestidas y cubiertas por losas de piedras, con restos de decenas de individuos y depósitos funerarios, y con unos 5.000 años de antigüedad -ahí es nada-, esta es la primera agrupación en necrópolis dolménica conocida en la Costa del Sol. De hecho, este yacimiento de Corominas es el más meridional de las necrópolis megalíticas localizadas en Andalucía y una de las más importantes de nuestro patrimonio histórico cultural.

En el interior del centro se ha reconstruido la topografía del yacimiento, incluyendo los cinco dólmenes en su posición original, de los que se exhumaron vasijas de cerámica, útiles de piedra, puntas de flecha, hachas y adornos personales, sobresaliendo las cuentas de collar, realizadas algunas sobre piedras semipreciosas, entre otros objetos cuyos antiguos dueños no echarán de menos.

Hipogeo fenicio de Trayamar, en Algarrobo

O lo que es lo mismo: necrópolis de Trayamar de Algarrobo. Esta es una de las zonas funerarias con la que contaban los fenicios entre las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo.

Construido siguiendo patrones arquitectónicos orientales, data del siglo VII antes de Cristo y sirvió para alojar los restos incinerados de los miembros de la élite local, posiblemente adinerados comerciantes del vecino poblamiento de Morro de Mezquitilla. Por ello es el complejo de tumbas paleopúnicas más importante del Mediterráneo occidental.

El cementerio está compuesto por una serie de tumbas en cámaras subterráneas levantadas con sillares. Las joyas y demás piezas que conformaban el ajuar de las tumbas se encuentran en el Museo Arqueológico de Málaga, junto a una reconstrucción a escala de cómo debió ser la tumba.

Basílica Paleocristiana de Vega del Mar, en Marbella

La basílica de Vega del Mar, o basílica paleocristiana de Vega del Mar, en Marbella, es una iglesia de origen visigodo, considerada una de las más antiguas manifestaciones arqueológicas del cristianismo primitivo.

Descubierta en 1915, está situada en San Pedro de Alcántara, muy cerca de su litoral. El conjunto está formado por una basílica de doble ábside y una necrópolis, abarcando un arco cronológico entre los siglos III y VII después de Cristo. Varios trabajos de arqueología dejaron al descubierto la planta de la basílica y una necrópolis que la rodea con más de 180 enterramientos de distinta tipología.

Muralla de Toscanos, en Torre del Mar

La Muralla de Toscanos pertenece a una colonia fenicia que tuvo sus orígenes a principios del siglo VIII antes de Cristo.

Ubicado dentro de los yacimientos fenicios de la desembocadura del río Vélez, catalogados como Bien de Interés Cultural desde 2008, el yacimiento fenicio de Toscanos de Torre del Mar es uno de los que conforman el conjunto de Torre de Manganeta, en Vélez-Málaga.

Entre los edificios excavados destaca uno de cuidada factura ubicado en el centro, de tres naves y dos alturas, que pudo cumplir funciones administrativas e incluso de templo, y que estuvo destinado a almacén de mercancías.

Por desgracia, últimamente no vive su mejor momento.

Cuevas de Nerja

Para finalizar, un yacimiento facilito que todo el mundo conoce: las Cuevas de Nerja. Un yacimiento que se ha volcado durante este tiempo de encierro.

¿Qué decir que no se sepa de este emplazamiento? Pues que todavía hoy sigue sorprendiendo y generando discusiones acaloradas. De hecho, ahora una investigación cuestiona la autoría neandertal de sus pinturas rupestres, junto con la de Ardales

Así que si quieres visitar esta cueva antes de que sus pinturas sean reclasificadas, éste es el momento.

Y cuando estés dentro recuerda que, muy posiblemente, cuando todos nosotros ya no estemos aquí, y nuestras vicisitudes diarias no sean ni un recuerdo, la Cueva de Nerja seguirá viendo pasar a seres humanos enfrascados en su presente creyendo que es lo más importante de la historia. ¿Y sabes qué? Que la vida seguirá igual.