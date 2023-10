Las actividades extraescolares en Málaga empezarán entre finales de esta semana y principios de la que viene

Las actividades extraescolares deberían haber empezado el pasado 2 de octubre en toda Andalucía, pero no fue así. Con el paso de los días han ido iniciándose en otras provincias, pero en Málaga no se pudo, ya que hubo una reclamación por parte de una de las empresas en una de las adjudicaciones. Ahora todo está a punto de cambiar, ya que después de más de dos semanas sin actividades extraescolares en la provincia, este servicio va a empezar a ofrecerse en unos días, según la Junta de Andalucía. Esta semana ya se están notificando a todas las empresas y los centros podrán empezar a ofrecer extraescolares entre finales de esta semana y principios de la que viene.

Las familias de Málaga han estado haciendo “malabares” estos días para poder llegar a recoger a sus pequeños, pero poco a poco todo va a volver a la normalidad. Según informó la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco), que agrupa a las entidades que operan en este sector, el retraso del inicio de las actividades extraescolares ha afectado a 13.000 niños. En relación a las empresas que prestan los servicios, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que son 58 las que hay en Málaga y el número de contratos asciende a los 300.

En este sentido, Navarro ha explicado que “esta semana se está procediendo a la notificación oficial a las empresas de la adjudicación” después del retraso que se ha sufrido en la provincia, ya que tuvieron que resolver un recurso presentado por una de las empresas. Por lo que, “entre finales de esta semana y principios de la que viene empezarán las extraescolares en Málaga”. De igual forma, la delegada territorial de Gobierno andaluz ha hecho hincapié en que no todos los centros van a empezar a la vez, sino que “conforme se vayan comunicando a las empresas, se irán empezando a prestar los servicios".

Por su parte, la portavoz de la Federación de AMPA de Málaga (Fdapa), Pilar Triguero, ha incidido en que las familias están “desconcertadas”. Entre sus preocupaciones se encuentra el no saber el día exacto en que empezarán las extraescolares, pero lo que los tiene en vilo es que “no saben cómo se van a proceder los pagos”. Esto se debe a que no tienen claro si van a tener que pagar la cuota mensual completa de las extraescolares o si solo pagarán la parte correspondiente a una semana de extraescolares.

114 colegios de Málaga tienen cocina in situ

En cuanto a los comedores de la provincia, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga ha recordado que en la provincia había “reivindicaciones históricas” por parte de diferentes centros educativos y ampas para que se les instalará una cocina in situ. En este punto, Navarro ha señalado que este verano se han acometido en Málaga 10 intervenciones en Málaga para instalar esta cocina, cuyo presupuesto es superior a los 220 mil euros. De estos centros, tres ya van a comenzar a proporcionar estos servicios (CEIP Laza Palacio, CEIP Josefina Aldecoa de Rincón de la Victoria y CEIP Isdabe del Mar de Cancelada). En los siete restantes están finalizando la instalación de los equipamientos y la transformación de las empresas que prestaban el servicio de catering (CEIP Los Jarales en Rincón de la Victoria, CEIP Indira Gandhi en las Lagunas de Mijas, CEIP Valeriano López en Estepona, CEIP José Calderón en Campanillas, CEIP Giner de los Ríos en Málaga, CEIP Jardín Botánico en Mijas y CEIP San Miguel en Torremolinos).

En Málaga hay 339 centros educativos que ofrecen el servicio de comedor de los cuales 114 tienen cocina in situ. De este total, 40 cuentan con una gestión directa y 74 tienen esta cocina con empresas adjudicatarias del servicio, según la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Asimismo, el número de niños usuarios de comedor en Málaga asciende a los 59.190.

En este sentido, la delegada ha apuntado que 225 centros educativos malagueños mantienen la línea fría, ya que "no todos piden la reversión a cocina in situ". Eso sí, ha indicado que la Junta ya tiene anotado más centros educativos interesados en la cocina in situ por lo que los tendrán en cuenta "para la siguiente tanda de actuaciones de obra".

Por su parte, desde Fdapa han incidido en que se necesitarían todavía más plazas de comedor en la provincia, puesto que hay centros en los que no tienen suficientes para cubrir toda la demanda.