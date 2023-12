Las aglomeraciones para ver las luces de Navidad de Málaga 'colapsan' el Cercanías

"Málaga está preciosa en Navidad, pero si quieres venir en tren no lo hagas, la estación de Cercanías es una ratonera". Es lo que denunciaba una usuaria en un vídeo subido a Tiktok este fin de semana en el que se podía apreciar el colapso en este servicio, atestado de personas. "Era una locura", aseguraba.

Las imágenes fueron grabadas en la estación de la Alameda, en pleno centro de la capital, que estos días atrae a miles de personas para ver el alumbrado navideño, el espectáculo de luces de calle Larios o el video mapping de la Catedral. En el vídeo -que suma casi 67.000 reproducciones- se ve a la gente apiñada en el andén y en las escaleras de acceso; también se ve a muchos esperando en los tornos de acceso a la estación, sin poder pasar.

En los comentarios al vídeo había otros usuarios que criticaban la misma situación, y que afirmaban que después incluso de haber pagado el billete del Cercanías, se habían tenido que ir en Uber a su casa. "Esto es lo que no te enseñan de Málaga", decía otro usuario. En general, muchos se quejaban de que Renfe no hubiese habilitado más trenes.

El pasado viernes, el festivo 8 de diciembre, el Cercanías registró una avería que provocó retrasos y aglomeraciones en los trenes. Pero, según han precisado desde Renfe, este fin de semana no se ha producido ninguna incidencia.

Así, aseguran que en todo momento se ha actuado para evitar que se saturen los trenes. En cada tren caben unas 800 personas, incluyendo las que van sentadas y las que caben de pie, y la frecuencia es de un tren cada 20 minutos. "Si no caben o no dejan pasar es porque se cumple el aforo", señalan.

En el mismo sentido, han explicado que los tornos se cierran "por seguridad", para que no se siga acumulando gente en el andén. Además, aclaran que "no se pueden poner más trenes de los que hay, la vía no los admite".

El Cercanías no es el único transporte público que ha sufrido aglomeraciones durante este fin de semana, recta final del puente de diciembre. También se han visto en el Metro de Málaga, aunque este apenas ha suscitado quejas. Este sábado había colas en la estación de Atarazanas para poder coger el suburbano. De la misma forma, en las redes sociales se han recogido algunas quejas de usuarios sobre la saturación en los autobúses, al igual que los aparcamientos municipales del centro también quedaron desbordados.

El PP aprovecha para criticar al Gobierno

Aún así, el Cercanías es el que acumula problemas con mayor frecuencia cada vez que Málaga capital acoge algún evento de gran afluencia -ocurrió también durante la pasada Feria de Agosto-, y esto cada vez que esto sucede es aprovechado por el PP de Málaga para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez no ha sido disinto.

Dirigentes del PP como Patricia Navarro, presidenta del partido en Málaga, o Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, compartieron en Twitter el vídeo de las aglomeraciones en el Cercanías. Navarro lo calificó de "inaceptable". "Espero que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se tome en serio su puesto y no me bloquee por denunciar que el Cercanías y la movilidad en Málaga es insostenible", dijo la también delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

Esto es inaceptable. Espero que el ministro de Transportes, @oscar_puente_, se tome en serio su puesto y no me bloquee por denunciar que el Cercanías y la movilidad en Málaga es insostenible y requiere las inversiones que el Gobierno lleva 5 años eludiendohttps://t.co/eD3jPA9irB — Patricia Navarro (@Navarro_PP) December 10, 2023

En una nota de prensa, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha dicho este domingo que "el colapso del Cercanías de Málaga es ya un problema de seguridad y el único responsable es el Gobierno de Sánchez".

"Las imágenes de estaciones y trenes completamente abarrotados que hemos visto durante el puente, con aglomeraciones que son ya la tónica habitual, fruto de las continuas averías, cancelaciones y retrasos que viene sufriendo el servicio ferroviario en los últimos años", ha afirmado Carmona.

De este modo, Carmona ha advertido al nuevo ministro de Transportes de que “no acompasar la oferta a la demanda, especialmente en días de gran afluencia como el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada y en un servicio ya de por sí mermado por las continuas incidencias, supone un boicot en toda regla a la movilidad de la provincia”.

En este sentido, ha afirmado que “las aglomeraciones y colapsos que se prevén los fines de semana y festivos, además de poner en riesgo la seguridad de los viajeros, constituyen un nuevo agravio para Málaga”, marco en el que ha recordado que Renfe tampoco elevó la oferta durante la pasada Feria, aunque sí lo hizo en las Fallas de Valencia y la Semana Grande de Bilbao.