El alcalde de Málaga sobre la Feria: "No hace falta ninguna copa para sentirse felices"

La Feria de Málaga sigue en el debate público pese a que queden dos meses para su celebración. Desde que el Ayuntamiento comenzase a estudiar la posibilidad de prohibir la venta de ciertas bebidas y de hielo en el centro a partir de una hora de la tarde para evitar los botellones durante la Feria se le ha preguntado al alcalde, Francisco de la Torre, en varias ocasiones por ello. Y en todas las ocasiones se cierra a recordar que es una propuesta en proceso de estudio y que se hará realidad o no. A lo que suele añadir una reflexión relacionada con la educación.

En este caso, De la Torre ha reflexionado sobre la necesidad de ingerir alcohol para aumentar el nivel de felicidad: "Para sentirse alegre y feliz ustedes no necesitan tomar muchas copas, ninguna, ni siquiera; nos sentimos alegres porque somos gentes de natural alegre y feliz, que nos gusta la felicidad per se, sin tener que ser forzada artificialmente", ha destacado.

Además, ha explicado que ya se está abordando esta celebración "con máximo diálogo y coordinación" interna con las diferentes áreas que tienen que ver con los festejos de agosto y, también, con los sectores de la sociedad civil malagueña a los que repercute esta celebración.

"Todo el espacio, tanto público como privado, para conseguir en los dos escenarios –el Real de Cortijo de Torres como en el centro– una Feria de la que nos podamos sentir orgullosos", ha abundado.

"Creo sobre todo en la postura, a lo mejor soy muy ingenuo, muy utópico, de lo que cada uno puede hacer y que la educación tiene que calar", ha dicho, agregando que "la prevención es fundamental para evitar las dependencias y en esa materia nuestra estrategia es muy antigua, es continuar lo que venimos haciendo en esa materia".

Así, ha vuelto a incidir en que son "buenos" los mensajes de prevención y educativos. "Me han oído hablar más de una vez de campañas de prevención para no depender del alcohol, desde el punto de vista de convertirse en una costumbre que sea negativa para la salud o no depender de ello ni siquiera para sentirse alegre y feliz".