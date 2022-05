El alcalde de Málaga se reúne con Moneo y Seguí, que optan a los terrenos de Repsol, mientras se valoran las ofertas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido esta mañana con los arquitectos Rafael Moneo y José Seguí. El primero de ellos fue el primer español en obtener el Premio Pritzker –el más importante en la arquitectura– y desarrolla el proyecto del hotel del Hoyo de Esparteros; el segundo es el responsable de la torre del puerto, pero ambos van de la mano de la promotora suiza Stonewerg en la puja por la totalidad de las parcelas que ha puesto en subasta el Ayuntamiento de Málaga en los terrenos de Repsol.

A la reunión, que según la agenda del alcalde se ha producido a las 10 de la mañana, han asistido miembros del equipo de Urbanismo sin determinar y los dos arquitectos. Después de que se conociese que se habían presentado 17 ofertas distintas por las parcelas y que tres promotoras optaban a la totalidad de las pastillas que pretende enajenar el Ayuntamiento –Urbania y Acciona, además de Stonewerg–, la mesa de contratación lleva varias semanas valorando las propuestas presentadas al concurso público.

Los sobres abiertos contenían la propuesta arquitectónica, que tiene un peso de 35 puntos a la hora de elegir la propuesta ganadora. Falta por conocer la oferta económica de cada una de las propuestas presentadas, que tiene un peso de 65 puntos sobre 100 y, por lo tanto, es la que en buena medida puede decantar la balanza.

Fuentes cercanas al encuentro aseguran que ha sido una reunión de cortesía en la que Moneo ha querido trasladar al alcalde el proyecto que ha proyectado en el entorno de los antiguos depósitos de Repsol. Otros arquitectos que se postulan a alguna de las parcelas ya habrían tenido encuentros similares anteriormente.

En la misma, se habría hecho balance también de la situación de ciudad con el afamado arquitecto. Las fuentes consultadas ponen de relevancia la importancia que tiene para la ciudad que figuras de primer nivel de la arquitectura se interesen por la ciudad y generen simbiosis con los arquitectos locales.

Este mismo mes, Málaga Hoy adelantó que la enajenación de los terrenos podría verse afectada por un informe jurídico, que advierte de la posible nulidad del proyecto por un defecto de tramitación. En el documento se subraya que el estudio de detalle no ha sido publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por tanto, podría declararse nulo, afectando al resto de instrumentos de planeamiento como el proyecto de reparcelación o de urbanización. Esos suelos están ahora en pleno proceso de venta por parte del Ayuntamiento de Málaga para levantar, entre otras instalaciones, tres grandes torres de hasta 32 plantas de altura con capacidad para hacer más de medio millar de viviendas y oficinas.

El documento detalla que en el BOP del pasado 9 de marzo solo se han publicado unas ordenanzas específicas del estudio de detalle, pero no las generales, que se inscribieron hace diez años. Los abogados que han hecho el informe afirman que la falta de cumplimiento del requisito de publicación determina la ineficacia de los planes y que éstos, por tanto, no pueden ejecutarse ni se pueden imponer a los particulares. En este sentido, subrayan que se trata de una irregularidad que determina la nulidad de todos aquellos actos que sean dictados en el proceso de desarrollo del plan no publicado.

El proyecto contempla la edificación de tres torres de 28, 30 y 32 plantas (además de una cuarta de 34 plantas en un terreno que es propiedad de la Sareb, por las otras pastillas que ahora son del Ayuntamiento) y por los que se pretende obtener 53 millones de euros. Suponen más de 25.000 metros cuadrados de techos para uso terciario.

En el expediente se desglosan los precios de partida de los distintos suelos; de esta manera, el que está reservado para la torre más alta será a su vez el más caro, con un precio de partida de 9,96 millones de euros. Así, el rascacielos de 30 plantas partirá de 9,28 millones y el de 28, de 8,59 millones. Las tres torres están reservadas para uso residencial con aparcamientos, pero el planteamiento deja la posibilidad de destinar la mitad de las mismas a oficinas, concediendo más puntos a esta opción en el concurso.

Los dos terrenos reservados para uso terciario (dentro de la calificación estarán los usos comerciales, oficinas, hoteleros, recreativos, o salas de reunión, hostelería, ocio...) y aparcamientos; tendrán un precio de salida de 7,95 millones de euros.