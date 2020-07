El alcalde de Málaga avanza en su apuesta por instalar hoteles, oficinas y comercios en Cortijo de Torres

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a adelante en su apuesta por repensar el uso futuro de los terrenos de Cortijo de Torres, espacio de asentamiento del Real de la Feria de Agosto. Para ello, la Gerencia de Urbanismo está ultimando la contratación de una asesoría técnica para profundizar en una operación con la que se busca analizar el posible destino de parte de los alrededor de 500.000 metros cuadrados del sector a uso comercial y terciario.

Será el futuro adjudicatario el encargado de estudiar de manera detallada el potencial de la zona siguiendo el planteamiento del regidor, que pretende maximizar el rendimiento de un espacio carente de uso la mayor parte del año. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, confirmó a este periódico que ya se ha remitido el expediente para licitar la citada asistencia.

El movimiento que ahora se ultima se produce después de que De la Torre abriese el pasado mes de septiembre la puerta a reflexionar sobre el futuro de parte de estos terrenos, haciendo compatible el mantenimiento de las casetas ya instaladas para los festejos de agosto, este año anulados por la pandemia del coronavirus, con el posible desarrollo de espacios comerciales, edificios de oficinas y hoteles, equipamientos deportivos y de ocio. Todo ello con el fin de que el uso real de los terrenos sea prolongado en el tiempo.

Ello supone toda una novedad en la posición del equipo de gobierno en torno a estos terrenos, en su mayor parte expropiados para asentar el recinto ferial de capital de la Costa del Sol. La finalidad será que tenga una función dual. Aunque la asistencia a contratar afectará al conjunto del espacio, de inicio en el seno de la Casona del Parque se piensa en que los potenciales desarrollos afecten a algunas parcelas. En concreto, se manejó aquellas que ya eran de titularidad municipal antes de que se procediese a la expropiación de los terrenos que componen el real.

Oficialmente, el propio De la Torre confirmó su planteamiento, incidiendo en que la apuesta debe ser la de afrontar una iniciativa "ambiciosa", que aporte "un plus" a la ciudad. "Los objetivos son tratar de que si no el cien por cien sí la mayor parte del espacio tenga otros destinos, no solo el ferial, sin perjuicio que siga teniendo uso ferial; es el reto con el que se presenta el encargo que he hecho a Urbanismo”, explicó meses atrás el mandatario local.

A modo de ejemplo, "pero a la escala de Málaga", De la Torre viene a comparar lo que tiene en mente con la experiencia de Madrid con el distrito económico y financiero de Azca y el recinto ferial de Ifema. En este sentido, destacó que el Palacio de Ferias, cuya ampliación se prevé a futuro, funcionaría como "motor" de la operación. Incluso, señaló la posibilidad de que el Cortijo de Torres tenga "conectividad", por medio del Polígono San Rafael, con el sector de Repsol.