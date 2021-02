El alcalde de Málaga espera que superar la tasa de los 1.000 contagios sea una "llamada de atención" para hacer las cosas mejor

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha calificado de "mala noticia" que la ciudad haya superado este lunes los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por lo que tendrá que cerrar desde el miércoles su actividad no esencial, es decir, comercio no considerados esenciales y la hostelería. "No es bueno eso para la economía de nuestra ciudad", ha dicho y ha vuelto a pedir "el máximo esfuerzo".

Así, ha esperado que esta "mala noticia, la podamos convertir en una oportunidad de reflexión y de necesario esfuerzo en la responsabilidad". "Hagamos ese esfuerzo, es lo que pido a todos", ha insistido, añadiendo que esto sirva "como una llamada de atención para hacer las cosas aun mejor".

"Se han hecho bien las cosas en estos días, hemos frenado algunos días, que parecía que íbamos a llegar a 1.000, ahora hay que hacer un esfuerzo máximo para bajar pronto de 1.000 y acercarnos a 500 y luego bajar de 500", ha señalado el regidor.

En concreto, y según los datos de la Junta de Andalucía, la ciudad de Málaga tiene una tasa de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) de 1.008 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Por su parte, en la provincia de Málaga es de 1.007,2.

De la Torre ha incidido en el "necesario el esfuerzo en la responsabilidad", ya que, en primer lugar, ha explicado, "mientras menos contagios haya, que es lo que hay que procurar que haya menos contagios para que bajen las incidencias, habrá menos personas que tengan que ser hospitalizadas y menos malagueños que tengan que llegar a la UCI y menos malagueños en riesgo de poder fallecer y de pasarlo muy mal, como ocurre cuando se está hospitalizado".

En segundo lugar, ha continuado, "porque, además, esa apertura que significará cuando se tenga menos de 1.000 incidencias -y luego menos de 500, porque hay que llegar a esa cifras-, normalización, en alguna medida, de la actividad económica".

"La actividad no esencial que se cierra ahora volverá a abrir cuando lleguemos a menos de 1.000 transcurrido el tiempo de 14 días que la Junta tiene establecido", ha recordado.

Por todo ello, ha vuelto a animar a hacer "el máximo esfuerzo". "Está en nuestras manos trabajar en esa dirección por responsabilidad hacia los que pueden sufrir contagios y por responsabilidad al personal sanitario abrumado por la presión hospitalaria que existe en materia de nuevas personas hospitalizadas", ha enfatizado.

También, ha continuado, "por sentido lógico de la inteligencia que hay que tener, de decir: nos va el trabajo, nos va la economía y el que podamos mantener lo mejor posible y con menos afectación posible la economía de Málaga mientras la vacuna se llega a generalizar, se normalice en su momento la economía con la llegada de turistas, etcétera...".

