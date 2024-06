Casting falso para hacer de malagueño en el centro de Málaga: "El desempeño del papel no incluye vivir en la ciudad, no pagamos tanto"

Cada vez se encuentran ofertas de trabajo más extrañas, pero este último anuncio se lleva el primer puesto. "Buscamos un equipo de figurantes para el papel de Malagueño/a" rezan los carteles, plagados de ironía, que se han visto pegados por las paredes de la ciudad y que también se están compartiendo por internet. El usuario @ajuntamientomagala en la red social de Instagram se presenta como la nueva Compañía Mpal. de Teatro, y en este comunicado anuncian que necesitan 658 figurantes que hagan de malagueño en el centro de la ciudad. En el mismo cartel explican que esta búsqueda de debe al "éxodo masivo" de la población autóctona de la zona central de la capital. Con estos mensajes y en tono de humor, se recalca la idea de que en el centro de la capital conviven más viajeros que población de la propia ciudad.

En relación a los requisitos para ser figurante, se especifica que "no es indispensable ser malagueño de verdad, sólo parecerlo", y que desde la compañía facilitan tanto el vestuario como el maquillaje "necesario para convertirte en malaguita 100%". Y sobre el sueldo de figurante, al final del comunicado se señala: "el desempeño del papel no incluye vivir en la ciudad, no pagamos tanto".

En esta cuenta, que comenzó a publicar post hace tres días, el 8 de junio, también han compartido otro post, en spanglish, mezclando el inglés y el español, con un mensaje dirigido a los turistas. En este cartel se señala que "estamos trabajando para tener más apartamentos turísticos. Sentimos mucho si no encuentras más opciones para dormir en Málaga". El número de viviendas para este uso, según los cálculos del Ayuntamiento de Málaga, está entre los 8.000 y 9.000 apartamentos; los registrados por la Junta de Andalucía ascienden por encima de los 12.100; y en la plataforma de Airbnb hay ofertadas casi 6.800 viviendas.

"Mientras tanto, puedes tomar una relaxing nube in Plaza Constitution", como se explica a continuación, una nube es como llaman los malagueños a un café con poco café y mucha leche.

Con bastante ironía, este usuario de internet hace un llamamiento tanto al aumento de las viviendas turísticas en la ciudad así como la turistificación, con su epicentro en el casco histórico de Málaga.

Los vecinos del centro opinan sobre las viviendas turísticas

En los últimos días el Ayuntamiento de Málaga anunció varias novedades en relación a las limitaciones de las viviendas turísticas en la ciudad. Por un lado, una instrucción con la que solo se permitirá que haya nuevas edificaciones de uso turístico para aquellas viviendas que cuenten con una entrada independiente del resto, si no están en un edificio dedicado por completo a esto. Además, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, aseguró que habrá zonas de Málaga en las que no se permitirán nuevos pisos turísticos.

Ante estos anuncios, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Málaga no estaba conforme. No porque no lo comparta, sino porque entiende que llega tarde y que desde 2011 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya incluía esta prohibición y el anterior decreto de la Junta (de 2016) también lo recogía.