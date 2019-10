La apertura del 'outlet' del Plaza Mayor se aplaza por problemas con los permisos

La apertura del mayor proyecto comercial impulsado en los últimos años en Málaga capital, el outlet del Plaza Mayor, vuelve a aplazarse. La promotora del proyecto, McArthurGlen, ha comunicado este lunes la decisión de posponer la inauguración del complejo debido "a los problemas existentes con los permisos" necesarios. Lo que no se hace desde la compañía es precisar la nueva fecha de apertura.

El aplazamiento se produce después de que desde hace semanas se fijase la fecha del 22 de octubre para la puesta en funcionamiento de la primera fase de la ampliación del complejo, que contará con un centenar de tiendas y que ha supuesto una inversión próxima a los 70 millones de euros.

Sin embargo, el corte de la cita no puede tener lugar ante la ausencia de licencia de primera ocupación. De hecho, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, insistía hasta hace apenas una hora en que su departamento no emitiría el permiso necesario si antes no disponía del visto bueno por parte del Ministerio de Fomento. Y tal pronunciamiento, por el devenir de los acontecimientos, no ha tenido lugar.

"Lo que Fomento ha estado diciendo hasta ahora es que hace falta todo", apuntaba López en relación a las obras de los accesos a la nueva superficie. De hecho, de acuerdo con los condicionantes establecidos en la licencia de obras otorgada en su día únicamente se exigía la realización de un vial interno de comunicación. Es decir, no obligaba a la promotora a tener culminados los trabajos en los viales de trenzado y desdoblamiento de la MA-20. "El Ayuntamiento no está ni en un sitio ni en otro", ha insistido.

La posición de Fomento ha seguido la línea de lo ya expuesto el pasado viernes, cuando tuvo lugar una reunión entre las partes implicadas para tratara de allanar el camino final. En este sentido, fuentes oficiales consultadas explicaban que para Fomento la inauguración del outlet era "independiente de la apertura del ramal de acceso directo a la MA-20" por considerar que la entrada de los vehículos se puede hacer a través de la rotonda existente a la altura del Parador de Golf de Guadalmar.

Sin embargo, se oponían a otorgar la "autorización definitiva" que reclamaba la promotora del centro para poner en servicio los ramales del acceso a la ampliación al entender que permitir su apertura sin que estén culminadas todas las actuaciones previstas "afectaría gravemente al tráfico y a la seguridad vial en la MA-20".

Según las fuentes, en la tramitación de los permisos de la ampliación, Fomento sí otorgó meses atrás "una autorización en precario con el objetivo de que la promotora pudiese iniciar las obras" de los nuevos accesos. Pero en esa autorización provisional se exigía la presentación de un proyecto definitivo, lo que no tuvo lugar hasta el pasado viernes, y la ejecución de "unos carriles de trenzado que aún no se han realizado". De hecho, la imagen actual da buena muestra del retraso que acumula esta actuación.

A principios del pasado mes de julio, McArthurGlen activó el mecanismo para contratar parte del personal necesario a través del Imfe. La previsión es que una vez esté en funcionamiento todo el complejo haya alrededor de mil empleados. La puesta de la primera piedra tuvo lugar a finales de noviembre de 2017, con la previsión de que abriese sus puertas en la segunda mitad del año pasado.