La actualizada aplicación 'Málaga Funciona' informa de la ocupación de las playas

La aplicación de descarga gratuita del Ayuntamiento de Málaga, 'Málaga Funciona', se ha actualizado y permite, entre otras nuevas funcionalidades, informar del nivel de ocupación de las playas para contribuir a garantizar el uso seguro y responsable de estos espacios con motivo de la COVID-19.

La aplicación permite a los socorristas --a los que se ha creado un perfil de acceso específico y va a ofrecerse la formación necesaria-- clasificar el nivel de ocupación de las playas de la capital utilizando para ello el símil de un semáforo con cuatro colores: verde (ocupación baja), amarillo (ocupación media), naranja (ocupación alta) y rojo (aforo completo).

Además, para complementar esta información, se ofrecerá otra, a título orientativo, que permita a los usuarios de las playas saber si hay prevista una ocupación alta y en cuáles de ellas, para así poder planificarse.

Así lo han informado las concejalas delegadas de Playas, Teresa Porras, e Innovación, Susana Carillo, respectivamente, que han insistido, no obstante, en que es solo "informativo" ya que no se reserva ningún espacio, pidiendo por ello la colaboración para que se utilice "porque no cuesta trabajo". "Si todos los que vamos a la playa entramos y nos damos de alta ayuda bastante a controlar el aforo", ha dicho Porras.

De este modo, los usuarios que accedan al apartado 'Playas' de 'Málaga Funciona' podrán, además de consultar el estado de la bandera e información sobre las mismas, registrar en un calendario si tienen previsto acudir a esa playa y con cuántas personas lo harán. Este preaviso se deberá confirmar una vez se acuda, comunicando a través de la 'app' la entrada y la salida.

Esto facilitará a otros usuarios conocer las previsiones de ocupación de las playas y poder organizarse, para lo que el Ayuntamiento recomienda a los malagueños y visitantes que se instalen la aplicación y hagan un uso responsable de la misma que favorezca que la temporada estival transcurra sin aglomeraciones en las playas y, por tanto, con seguridad para todas las personas usuarias de estos espacios.

"En nuestras playas no vamos a tener problemas de aforo"

Por otro lado, Porras ha explicado que durante estos días no han tenido aforo completo en ninguna de las 15 playas de la ciudad por lo que no han tenido que actuar. A juicio de la edil de Playas, "la gente está siendo responsable de su propia seguridad".

"La gente va y guarda sus dos metros de distancia y hace lo que, efectivamente, se recomienda", ha valorado, destacando que, hasta la fecha, no se ha tenido que cerrar ninguna playa.

Así, ha dicho que Málaga capital tiene "playas muy grandes", recordando, en concreto, que en La Misericordia caben más de 50.000 usuarios "desde el muro de ribera a la orilla, y eso jamás se ha visto ni con pandemia ni sin pandemia", ha sostenido, señalando que, quizá, donde puede existir algún problema sea en calas pequeñas como en la zona de Pedregalejo o El Palo pero "realmente en nuestras playas no vamos a tener problemas en aforo".

Sobre los datos de este fin de semana, Porras ha señalado que el domingo la que estuvo más llena fue la de San Andrés "en un nivel naranja" y las demás "sin problemas".