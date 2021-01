Arturo Bernal ha sido durante años uno de los artífices del crecimiento turístico de la Costa de Sol y desde septiembre de 2019 es consejero delegado de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, dependiente de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es impulsar el trabajo de las empresas de la región en el extranjero. Ha sido un año difícil por la pandemia, el Brexit o Trump y se presentan nuevos retos de cara a este 2021.

–El mundo está revuelto y la primera piedra de toque es el Brexit. ¿Cómo afectará a las empresas malagueñas y andaluzas?

–Estamos trabajando con las empresas andaluzas a través de consultorías individuales tanto para reposicionamiento de negocios como para consolidación en Reino Unido. Hay empresas que piensan que el Brexit les perjudica y prefieren marcharse a otros mercados y otras que quieren seguir en Reino Unido. Trabajamos en las dos visiones. Estamos dando además formación on line sobre el Brexit o un servicio de resolución de consultas particulares en temas muy específicos en aranceles económicos o técnicos. Hemos trabajado en los dos escenarios de Brexit con o sin acuerdo, aunque al final sí ha habido acuerdo. Nos preocupa que, pese al pacto, habrá variación en la tasa de cambio entre la libra y el euro y eso tiene mucha afectación sobre el consumo de servicios y productos. Otro aspecto que nos preocupa es el control que haya en aduanas.

–Están ustedes haciendo inteligencia de negocio con las empresas respecto al Brexit. ¿Qué es eso?

–Sí. Es tener la capacidad de anticipar algunas situaciones que se van a producir en el futuro. Por ejemplo, los productos españoles tienen una ventaja para exportar a los países europeos, entre los que se encontraba Reino Unido, respecto a otros mercados de fuera de la Unión Europea que tienen que pagar aranceles. Al salir Reino Unido de la Unión Europea hay que ver qué pasa con esos productos y con esos aranceles. Todo este tipo de posibles situaciones las analizamos país por país y acuerdo por acuerdo. Eso genera una gran base de información que estamos ordenando y enviando a las empresas andaluzas. Le intentamos adelantar a las empresas lo que puede ocurrir para que tomen sus decisiones.

–Ahora en enero tomará Joe Biden posesión como presidente de Estados Unidos. ¿Espera algún cambio en la política de aranceles estadounidense hacia los productos españoles?

–Nuestro pronóstico es que la elección de Biden va a fortalecer la alianza trasatlántica con la Unión Europea, que en la era de Trump se quedó desatendida. Pero eso no significa que vayan a eliminar los aranceles. De hecho, estoy convencido de que no lo harán. Puede sentar nuevas bases de negociación con Europa que es su aliado natural pero creo que los fuertes lobbys americanos influirán y además, tanto Biden como Trump, lanzaron mensajes en sus campañas de recuperar primero a Estados Unidos y luego ya verán. Creo que Biden es liberal y va a intentar resolver los problemas generados por Trump en su relación con Europa, pero de ahí a pensar que va a quitar los aranceles al aceite, al vino, a la aceituna, etcétera a corto plazo pienso que no. Habrá que esperar a medio y largo plazo. En el caso de Andalucía, Estados Unidos es nuestro primer mercado extracomunitario, es decir, fuera de la Unión Europea, para las exportaciones y es el sexto incluyendo los europeos. Pese al impacto del Covid hemos exportado hasta octubre 1.400 millones de euros y, en el caso concreto de Málaga, Estados Unidos es el tercer mercado más importante y está creciendo. Cada vez hay más empresas andaluzas que exportan a Estados Unidos.

–¿Hay más proteccionismo a escala mundial?

–El incremento del proteccionismo ya era patente antes de la crisis del Covid-19 y cuando hay una crisis las economías se cierran más. Todo se ha endurecido más. En noviembre de 2019, antes de que empezara la pandemia en China, teníamos un informe del periodo de mayo a noviembre de 2019 realizado por la Organización Mundial del Comercio en el que ya se alertaba del enorme incremento del proteccionismo que se estaba dando solo en los últimos seis meses. Se habían aumentado en 450.000 millones de dólares los aranceles y vetos comerciales solo en el grupo del G20.

–A Andalucía le ha pillado históricamente más lejos China y el sudeste asiático pero allí se está cociendo buena parte del comercio mundial. ¿Qué perspectivas hay en ese mercado?

–Nosotros hemos reestructurado completamente la compañía para enfocarnos a mercados. Tenemos cuatro grandes departamentos de desarrollo de mercado: uno para la consolidación de Europa, otro para Asia-Pacífico, otro para África y Oriente Medio, y otro para América. Asia-Pacífico es el nuevo centro económico del mundo y genera en torno al 25% del PIB mundial, por lo que Europa y Andalucía tienen que estar ahí. En 2020 hemos exportado 1.000 millones de euros a China y es nuestro noveno mercado mundial. El mercado común de Asia-Pacífico se ha reactivado y 15 países de la zona -los más importantes salvo India- han llegado a un acuerdo. Ese mercado lo va a liderar China sin duda ninguna. Ahí Europa y Estados Unidos han perdido la gran oportunidad de generar una posición de ventaja en ese mercado. El mercado común formado por esos 15 países implica que la entrada de los productos españoles va a generar nuevos aranceles y proteccionismo, debilitando la exportación europea a no ser que se llegue a un acuerdo entre esos países con Europa, España o Andalucía. Esperemos que se llegue a ese acuerdo cuanto antes. Tenemos que reaccionar con acuerdos bilaterales. El mercado asiático es fundamental.

–¿Y en África? Siempre ha sido el continente olvidado pero hay muchas posibilidades.

–Marruecos es uno de nuestros diez principales mercados, pero el problema de África es que tendemos a tomar la parte por el todo, es decir, tendemos a valorar África como si fuera un país y es un gran continente donde hay muchas realidades distintas en seguridad, desarrollo económico, etcétera. Los países menos desarrollados tienen buenas posibilidades de negocio en el sector de construcción e instalaciones y estamos trabajando en programas para que las empresas andaluzas puedan entrar allí. Que haya países poco desarrollados no quiere decir que no sean seguros y hacemos un poco de coaching con las empresas para que entiendan que hay muchas oportunidades en cada país. China y Oriente Medio tienen una alta tensión por ganar el control de África. Nosotros tenemos que trabajar para ver cuáles son las estrategias que más nos interesan. Si hacerlo desde Europa o entrar vía China y Oriente Medio con deslocalizaciones de negocios andaluces en esas zonas. Ya hemos puesto en marcha un hub en Oriente Medio como experiencia piloto.

–¿Cómo funciona?

–Buscamos a empresas andaluzas que tengan la visión de invertir en Oriente Medio y, desde allí, poder entrar en África y Asia-Pacífico. Y buscamos a empresas de Oriente Medio que quieran fusionarse con empresas andaluzas para crear una nueva unidad de negocio que tenga nombre de Oriente Medio.

–En Latinoamérica también suele ser común tirar de socios locales para entrar en esos mercados.

–Sí. Salvo en la Unión Europea que no es necesario, en todos los demás mercados fomentamos que haya acuerdos con socios locales. Es la fórmula más fácil, aunque lógicamente también tiene sus riesgos aunque tenenos herramientas para que el riesgo sea menor conociendo a esos socios locales, haciendo informes, etcétera. Con Latinoamérica tenemos la esperanza de que el reciente acuerdo firmado por Mercosur y la Unión Europea se desarrolle rápidamente y podamos tener esas posiciones de ventaja. Este acuerdo ha tardado 15 años en firmarse. Es un mercado que deberíamos convertir en prioritario para Andalucía. Ya está habiendo acuerdos entre puertos andaluces y sudamericanos, especialmente los de Algeciras y Huelva.

–Hablaba de un cambio en el modus operandi de Extenda. ¿Qué planes tiene para 2021?

–En 2020 hemos reestructurado Extenda para ser más eficientes. Nuestro enfoque a mercados es el elemento fundamental, pero también hemos crecido en Andalucía. A partir de ahora tenemos un agente especializado de Extenda captando empresas para incrementar la base exportadora andaluza porque si no crecemos en el número de empresas es difícil que crezcan mucho las exportaciones. Tenemos 38 oficinas y antenas que en 2020 daban cobertura a 50 países. En 2021 ya operarán en 62 países, un 20% más que el año pasado.

–El Covid-19 parece que, dentro de lo que cabe, no ha afectado mucho.

–No. Nos estamos manteniendo en las 5.700 empresas exportadoras regulares en Andalucía pese a la bajada de las ventas. Están aguantando bien. Andalucía está soportando mejor la crisis que otros países porque el principal producto que exportamos es el agroalimentario. Tenemos superávit comercial de 2.200 millones de euros y no es baladí porque nunca hemos tenido superávit comercial en Andalucía. Ya no solo el turismo aporta sino también las exportaciones agroalimentarias.