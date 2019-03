El Aula del Mar no ve “datos que hagan preocupar” sobre posibles medusas en Málaga este verano

Los investigadores del Aula del Mar se muestran muy cautos todavía para vaticinar si habrá o no plagas de medusas este verano en la provincia de Málaga tras los numerosos enjambres detectados en 2018, que incluso obligaron al cierre de playas. No obstante, por el momento, no aprecian “datos que nos hagan preocuparnos”. “Las condiciones de partida no son las mismas. Los primeros indicios son distintos. El año pasado a esta altura ya teníamos la carabela portuguesa por todo el litoral”, ha recordado Jesús Bellido, biólogo del Aula del Mar responsable de estos invertebrados.

Precisamente sobre esa posible presencia de medusas reflexionarán los distintos expertos que esta semana participarán en unas unas jornadas que el Aula del Mar celebra bajo el nombre Medusas en el mar de Alborán. Incidencia del cambio climático global. La presentación de la semana del mar, que desarrolla su 26 edición, ha tenido lugar en la mañana de este lunes. Y a ella han acudido uno de los responsables del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Andrés Alcántara.

Asimismo, Bellido ha recordado lo indispensables que resultan las medusas para la conservación de los océanos. “Una parte del esfuerzo que hacemos es para concienciar de que son parte constituyente de los ecosistemas marinos y que, por tanto, juegan un papel. Puede ser en un momento dado un elemento molesto pero eso no le quita su valor”, ha agregado el investigador. Y de ahí la importancia de que los expertos tengan que actuar “con pies de plomos”.

En marzo del año pasado, el temporal de viento y lluvia que mantuvo en alerta amarilla a prácticamente toda la provincia arrastró hasta las playas de la provincia a ejemplares de medusas carabelas portuguesas. Desde el Aula del Mar de Málaga alertaron entonces de su presencia al menos en las playas de La Malagueta y de Marbella, si bien en los últimos días tanto Huelva como Cádiz e incluso Ceuta recibieron numerosos ejemplares en sus orillas.

Apenas un mes después, en el litoral malagueño continuaron apareciendo ejemplares de medusas carabelas portuguesas, por lo que desde el Aula del Mar recordaron extremar precauciones ante su presencia en la arena para evitar el contacto, porque aunque su picadura no es mortal, sí que resulta muy dolorosa y tiene posibles efectos secundarios.