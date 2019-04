El bando del Ayuntamiento de Málaga frena el descontrol de los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Málaga retiró el primer día de aplicación del bando mediante el que decidió ordenar los vehículos de movilidad personal (VMP) un total de 51 patinetes por estar mal aparcados en las calles de la ciudad; en los 15 días posteriores, el número de dispositivos que trasladados al depósito de la grúa es de 16. Un descenso más que apreciable en la intervención que puede justificarse en el mayor celo por parte de las ocho empresas de alquiler ya asentadas en la capital de la Costa del Sol, que han reajustado los procedimientos para evitar la presencia de los mismos fuera de los estacionamientos habilitados o por una relajación en la labor de control de la Policía Local a la hora de detectar estos incumplimientos.

La lectura que hacen en el seno del equipo de gobierno del PP es más que positiva. "El bando está siendo efectivo", valoró el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien admitió la necesidad de "seguir trabajando para ampliar el número de puntos de aparcamientos y en conseguir una mayor colaboración de los usuarios". En esta misma línea, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, consideró que con la aplicación del texto "se ha logrado el objetivo de ordenar el aparcamiento de los patinetes".

De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros días de efectividad de la normativa fueron denunciados 56 patinetes, siendo trasladados por la grúa. Todos ellos fueron posteriormente recuperados por las empresas propietarias. Conforme al desglose, 24 de estos dispositivos eran de la firma Bird; 13 de Tier; 8 de Wind; 7 de Limes, y 4 de VOI. El bando marca la imposición de multas de 200 euros por esta infracción.

Desde la Policía Local se incidía en que tras estas primeras intervenciones se apreció una reacción de las compañías a la hora de "cumplir con los puntos de estacionamiento autorizados", siendo más bien los usuarios "los que los dejaban estacionados fuera de los puntos". La información aportada incluye que entre diciembre del año pasado y el pasado mes de marzo fueron incoadas 109 actas de infracción a Vía Pública por el estacionamiento indebido de patinetes.

Alfredo de Pablos: "El aparcamiento era uno de los problemas pero no el único; la gente va con miedo por las aceras"

La percepción entre los colectivos que más han denunciado su afección no es del todo satisfactoria. Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible, cuestionó la utilidad del bando, ya que "lo único que regula es el aparcamiento, sin entrar en ordenar la circulación por encima de las aceras". Si bien admitió que la sensación visual es mejor en el entorno del Centro, dada la prohibición de que transiten por el interior de la almendra, señaló que en los barrios no ocurre lo mismo. "El aparcamiento era uno de los problemas pero no el único; la gente va con miedo por las aceras, ahora a los niños los llevan detrás intentando protegerlos", aseguró, apuntando que habrá que esperar al verano para ver el efecto del bando.

Otra cuestión sobre la que puso el acento es que el Ayuntamiento usa solo la mitad del argumento empleado por la Dirección General de Tráfico en sus instrucciones, en las que da categoría de vehículo a los patinetes y otros modos de transporte similares. En este sentido, asume esa naturaleza para impedir que puedan estacionar en aquellos puntos no autorizados, pero no para prohibir que puedan transitar por las aceras.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Alejandro Villén, coincidió en cuestionar que se siga permitiendo el paso por las aceras. "Siguen por medio y son molestos; es verdad que hay menos, pero es que antes era una locura", expuso. Además, informó de que la firma Tier es la cuarta empresa que se ha puesto en contacto con el colectivo para conocer el punto de vista de los residentes del Centro "para programarlos".

Una de las claves que trajo consigo la entrada en vigor del bando es que otorga al patinete la consideración de vehículo, limitando los espacios por los que puede transitar, caso del entorno protegido del Centro histórico, y dónde puede estacionar. Pero a esto se añade que tal avance allana el camino para la intervención de la Policía Local y de Gestrisam, que a priori podrá notificar a los operadores responsables las sanciones que se impongan.

El paso adelante dado por el Ayuntamiento tuvo lugar casi seis meses después de que empezase el desembarco en la ciudad de las empresas de alquiler de patinetes, con una flota actual que puede rondar los 1.500 vehículos. A pesar de que la posición inicial del Ejecutivo local era la de esperar a que fuese la Dirección General de Tráfico la que intervenga en esta materia, se ha visto forzado a actuar. La principal medida trae consigo la delimitación de 29 zonas de aparcamiento autorizado, de manera que los patinetes no podrán dejarse en otros puntos que no sean esos.