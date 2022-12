Los bomberos actúan en un incendio en una vivienda en Palma-Palmilla

Efectivos de los bomberos de Málaga actúan en el incendio de una vivienda en la capital, ubicada en la calle Eume, en el distrito Palma-Palmilla. El fuego se ha declarado sobre las 19:30 horas de este lunes, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Por el momento, se desconoce cuál es el origen del incendio, que ha afectado a una cuarta planta del edificio y ha obligado a movilizar a la Policía Nacional, Policía Local de Málaga y a los servicios sanitarios, además de a los bomberos.

Según las citadas fuentes, en un primer momento se requirió la presencia de los servicios sanitarios ante la posibilidad de que una persona necesitara ser atendida. Pero finalmente no hay constancia de heridos.

Este pasado domingo otro incendio declarado en una vivienda en la capital se saldó con dos personas afectadas por inhalación de humo, trasladadas al Hospital Clínico. El fuego se produjo por la mañana, en un domicilio ubicado en el pasaje Sondalezas. Al parecer, las llamas se habían originado a raíz de un olvido, al dejarse el hornillo de la cocina encendido.

Cómo actuar en caso de incendio

Si se produce un incendio en nuestra vivienda, lo más importante es intentar mantener la calma, llamar al teléfono 112 y contestar a las preguntas que realice el gestor de emergencias. En el caso de estar ante un incendio pequeño que pueda controlar, se puede intentar apagarlo, situándose siempre entre el fuego y la vía de escape.

Si se estima que no es posible extinguirlo, no se deben correr riesgos y abanadonar el lugar, cerrando las puertas al salir de cada habitación para evitar que las llamas se propaguen. Jamás se deben usar los ascensores como forma de evacuación en estos casos.

Si se ha acumulado humo en las habitaciones, se aconseja salir de la estancia lo más cerca del suelo posible y si vamos a abandonar la vivienda, antes de abrir cualquier puerta, debemos comprobar que no esté caliente, que no sale humo por las rendijas y si es así, no debemos abrir las puertas porque el oxígeno avivaría las llamas.

En el caso de no poder salir de la vivienda, lo más seguro es buscar refugio en la habitación que esté más lejos del foco; intentaremos que sea una habitación con ventanas al exterior, para poder pedir ayuda; es importante que tapemos las ranuras de las puertas, preferiblemente con trapos mojados para evitar que entre humo en la estancia. En caso de que se prenda la ropa, no se debe correr; hay que tumbarse en el suelo y rodar sobre sí mismo.