Brazadas solidarias contra el cáncer infantil

Su profunda concienciación con el cáncer infantil le hizo echarse al mar y cumplir un reto. El nadador malagueño Luis Portillo inicio este martes una travesía a nado que le llevará a cruzar de Atlántico al Mediterráneo en apoyo a la Fundación Olivares, entidad malagueña sin ánimo de lucro que proporciona apoyo y asistencia a los niños enfermos y a sus familias.

A las 7 de mañana de este martes empezaron los preparativos en el puerto de Tarifa, para comenzar el reto denominado 'Las dos orillas', a las 8 de mañana. Alrededor de las doce se esperaba que alcanzara las costas de Marruecos, y si la climatología y la mar lo permiten, la hora de regreso de nuevo a localidad gaditana serían las tres de la tarde.

Para cumplir con su cometido, Portillo no estará solo. Lleva consigo dos barcas de apoyo pero no podrá parar de nadar o apoyarse en las embarcaciones. Si no, el reto no sería válido. En cambio, si le está permitido aminorar la marcha o cambiar de estilo.

Como herramienta para materializar su reto, Portillo, nacido en 1946, agente de la policía local y con una dilatada carrera deportiva desde, ha abierto una campaña de 'crowfunding' a través de la web Mi Grano de Arena, en la que todo aquel que desee puede aportar su ayuda puede donar 1 euro por brazada.

El Hospital Materno Infantil diagnosticó el año pasado 70 casos nuevos de cáncer en niños, de los que 49 fueron tumores sólidos y 21, leucemias. Para atender a estos niños se creó en 2010 la Fundación Olivares de la mano de Andrés Olivares, que perdió a su hijo de 9 años víctima de la enfermedad.