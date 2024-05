La carrera por la donación y en memoria de Vicente Granados tendrá 1.200 plazas y será el 2 de junio

Vicente Granados era licenciado en Ciencias Económicas y doctor por la Universidad de Birmingham. Sin embargo, para él era un orgullo destacar en el currículum su trasplante de riñón. Un donante le permitió vivir 34 años más. Vicente lo agradeció cada día fomentando la donación. Murió en 2021 después de tres décadas que le regaló aquella persona anónima. Para recordar a Vicente y seguir impulsando este acto generoso que ha permitido prolongar mediante un trasplante la vida de más de 5.600 pacientes desde que comenzaran a realizarse hace 45 años en Málaga, se organiza una carrera el próximo 2 de junio. Se puede hacer corriendo, en modo marcha o paso ligero. No hay excusas para no participar. El coste de la inscripción es de apenas 5 euros y pueden apuntarse mayores a partir de 14 años.

Se trata de la tercera edición de la carrera solidaria Donación, Trasplante y Vida Memorial Vicente Granados. Hay 1.200 plazas y las inscripciones pueden hacerse hasta el 30 de mayo en la plataforma Dorsal Chip (https://www.dorsalchip.es/carrera/2024/6/2/III_Carrera_Donacion_Trasplante_Deporte_Vida.aspx).

La cita es a las 9:30 en la Farola. La carrera se realizará en el recinto portuario, salvo un pequeño tramo que saldrá de estas instalaciones para rodear el Club Mediterráneo. Está organizada por la Asociación Donación, Trasplante y Vida Vicente Granados.

Los objetivos son destacar la necesidad de la donación y los trasplantes como tratamiento para salvar y mejorar la calidad de vida de miles de enfermos. A la vez, para agradecer a todas las personas que hacen posible que la donación siga creciendo, desde los donantes, a sus familiares, los profesionales de centros sanitarios y las asociaciones de pacientes. También estimular la práctica de ejercicio físico, tanto en trasplantados como en personas en general. Vicente hizo atletismo y ciclismo tras su trasplante y fomentó la actividad física tras estas intervenciones. De hecho, fue el promotor y organizador junto con la Universidad de Málaga, de los Segundos Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Torremolinos en 1990, cofundador del Club Deportivo Trasplante Andaluz y consejero en la World Transplant Games Federation, haciendo posible en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, que la ciudad fuera sede de los XXI Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados en junio de 2017.

Su viuda y presidenta de la Asociación Donación, Trasplante y Vida Vicente Granados, Rosa Gómez, cuenta que aquel espíritu de solidaridad que él impulsó se vuelve ahora como un boomerang. "En todas las puertas que hemos tocado para la carrera hemos tenido una respuesta positiva. Él tenía muy claro su agradecimiento a la sanidad pública y a los donantes. Me conmueve movilizarnos no para protestar, sino para agradecer que personas en una situación límite digan sí a la donación y den una segunda oportunidad a muchos pacientes. Esa solidaridad transversal me hace estar volcada en la organización", señaló.

La carrera se presenta este miércoles en el Materno Infantil de Málaga. El evento entre deportivo y solidario cuenta con el patrocinio de las fundaciones Unicaja, Persan, de la Delegación de Salud y de Deportes Campeón. Esta empresa, uno de cuyos responsables está trasplantado, dona las bolsas que se regalarán a todos los inscriptos. La carrera también cuenta con el apoyo de la Coordinación de Trasplantes, la Universidad de Málaga (UMA), la Autoridad Portuaria y HM Hospitales, que pondrá las ambulancias para el evento. Esta tercera edición tiene como embajadores al actor Antonio de la Torre y al cantante Javier Ojeda. Además, cuenta con la colaboración de las asociaciones de trasplantados hepáticos de Málaga Athema; la de corazón e insuficiencia cardíaca de Andalucía Atcica; la de lucha contra las enfermedades renales ALCER; el Club Deportivo Trasplante Andaluz, la Asociación Deporte y Trasplante España; Universidad Internacional de Andalucía y La Fundación General UMA. También con el apoyo del artista Aurelio Díaz Trillo Buly y de la alfarería artesanal Alfajar, autores del trofeo.

Colaboraciones que demuestran ese boomerang de solidaridad del que estaría orgulloso Vicente y que sigue, según palabras de su viuda, "la huella y los valores que él representaba".